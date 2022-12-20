Короли своего времени

Одним из главных итогов завершившегося в воскресенье чемпионата мира в Катаре стало появление третьего футболиста со слишком особенным статусом, таким статусом, что позволяет называть его обладателя футбольным королем. Вровень с Пеле и Диего Марадоной встал Лионель Месси, в 35 лет, приближаясь к закату карьеры, наконец завоевавший главный футбольный титул — единственный, которого ему не хватало, чтобы добиться того уже уникального уровня величия, какого добились его предшественники. Ранжировать королей из разных эпох, исходя из их достижений и вклада в футбол,— занятие бессмысленное, но “Ъ” все же попытался сравнить их, используя четыре довольно очевидных параметра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв Кубок мира, Лионель Месси наконец достиг того же уникального уровня величия в футболе, что и его великие предшественники — Пеле и Диего Марадона

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Выиграв Кубок мира, Лионель Месси наконец достиг того же уникального уровня величия в футболе, что и его великие предшественники — Пеле и Диего Марадона

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Победы со сборной

Вполне естественно, что первое, на что обращают внимание, определяя статус игрока, а тем более статус игрока выдающегося,— его достижения на самом главном среди турниров. В конце концов, более подходящей сцены, чтобы высветить талант, харизму игрока, не существует. В этом смысле формально у бразильца Пеле огромное превосходство над двумя аргентинцами. Он единственный трехкратный чемпион мира по футболу, в то время как у Диего Марадоны и Лионеля Месси по одному такому титулу. Однако пункт нуждается в уточнениях, ситуацию слегка усложняющих.

Рекорд Пеле выглядит, конечно, грандиозным, особенно если учесть, что распрощался с чемпионатами мира он в 1970 году в 29, будучи на шесть лет моложе Месси. Но тот, кому очень хочется к нему придраться, повод для этого найдет без труда. С конца 1950-х Бразилия была футбольным клондайком, который без остановки производил на свет обладающих удивительным даром игроков. Никуда не денешься от того факта, что Пеле был частью объективно сильнейшей сборной мира. Однажды, в 1962 году, она даже убедительно доказала, что может при необходимости обойтись и без него. На чилийском первенстве форварда «сломали» уже на групповом этапе. Однако с заменившим его Амарилду и превратившимся в вожака Гарринчей бразильцы все равно уверенно добрались до золота, доставшегося и Пеле.

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Фото: HorstmГјller / ullstein bild / Getty Images Пеле

Фото: HorstmГјller / ullstein bild / Getty Images

Но все это, разумеется, не отменяет шока, произведенного его, 17-летнего юноши, появлением на шведском первенстве в 1958 году, на котором он в полуфинале уничтожил хет-триком французов, а в финале дублем — хозяев турнира, а также не отменяет его роли в формировании, может быть, лучшей команды всех времен. Под ней подразумевается сборная Бразилии, элегантно и с улыбкой сметавшая всех со своего пути на чемпионате мира 1970 года. В ней чуть ли не каждую позицию занимал потрясающий с точки зрения техники, футбольного интеллекта игрок. Но мозгом той фантастической команды, связующим звеном для всех этих игроков являлся вдруг переквалифицировавшийся из снайпера в плеймейкера Пеле. И без него лучшей команды, может, и не было бы. Была бы просто одна из лучших.

Соседство в футбольном иконостасе с Пеле Диего Марадоне обеспечил его второй в жизни чемпионат мира — в Мексике в 1986 году. И тут никаких придирок к триумфу быть не может. То первенство — идеальный и до сих пор, строго говоря, уникальный пример того, как гений одного игрока решает исход не отдельно взятого матча, а топового турнира. У Аргентины на мексиканском чемпионате была чуть ли не худшая сборная в истории, в которой звездами наряду с Марадоной считались разве что два составлявших ему компанию впереди нападающих — Хорхе Бурручага, чьим клубным карьерным пиком оказался «Нант», и некоторое время игравший за «Реал» Хорхе Вальдано. Без Марадоны, его невероятных голов и передач аргентинцы были бы командой, о которой, если бы она вылетела уже на групповом этапе, никто бы особенно не пожалел толком — чересчур серенькая. С ним она добралась до золотых медалей.

Более того, часто забывают, что Диего Марадона (правда, теперь при помощи форварда Клаудио Каниджи и вратаря Серхио Гойкоэчеа) довел аргентинскую сборную, которая была ничуть не сильнее чемпионской, до финала и в 1990 году. Правда, на итальянском первенстве с золотом не срослось.

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Фото: STAFF / AFP Диего Марадона

Фото: STAFF / AFP

Взаимоотношения Лионеля Месси с чемпионатами мира потрясают прежде всего тем, что золото он взял с пятой попытки, в возрасте уже без оговорок ветеранском. И взял безумно эффектно. Катарский вариант сборной Аргентины, разумеется, был куда ярче тех вариантов, что тащил за собой Марадона. Но все же ощущение, что, выкини из него Месси, его семь мячей и три результативные передачи, его подвиги в четвертьфинале с голландцами и полуфинале с хорватами, его дубль в финале против французов, это была бы команда ну, уровня, скажем, эквадорской, неплохая, но точно не для охоты за титулом, возникло у огромного количества экспертов.

И между прочим, если продолжать тему сборных, у Лионеля Месси имеется небольшой плюсик в сравнении с Пеле и Диего Марадоной (помимо не пользующегося в футболе огромным почетом олимпийского титула 2008 года). У тех отчего-то никак не шли дела на основном региональном турнире — ни единого золота Copa America, невзирая на то что участвовали они в нем неоднократно. А упрямый Месси в прошлом году заполнил и этот пробел в биографии. А дополнительный вес титулу аргентинцев придало то обстоятельство, что завоевали они его в Бразилии, одолев принципиальнейших соперников в финале на чужом поле.

Символическая сборная чемпионата мира по версии L’Equipe Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо» Загреб). Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Ромен Саисс (Марокко, «Бешикташ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Маркос Акунья (Аргентина, «Севилья»). Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фиорентина»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»). Нападающие: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Клубные успехи

Загвоздка с Пеле заключается в том, что вся его клубная карьера прошла за пределами Европы: главная ее часть — в Бразилии, в «Сантосе», а остаток — в нью-йоркском «Космосе». То есть она прошла, учитывая технологические реалии той эпохи, где-то там, куда взгляду европейской публики было практически не добраться. Но надо полагать, ценность шести титулов победителя общебразильского чемпионата (были еще и локальные, внутри штата), взятых «Сантосом» с Пеле, не так уж и низка. Дело в том, что в 1960-е бразильцы нечасто отправлялись играть в Европу, а следовательно, уровень местного первенства был серьезным. Это доказывают и итоги обоих пересечений «Сантоса» с европейскими грандами. Выиграв южноамериканский Кубок Либертадорес, он в 1962 и 1963 годах встретился в матчах за престижный Межконтинентальный кубок с владельцами Кубка чемпионов европейскими флагманами «Бенфикой» и «Миланом» и справился как с португальским, так и итальянским клубом.

Диего Марадона играл в Европе больше десяти лет — за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». Испанский период вышел так себе, зато итальянский — великолепным. Марадона дважды привел «Наполи» к званию чемпиона Италии, проделав примерно тот же трюк, что в 1986 году со сборной Аргентины. Неаполитанцы котировались гораздо скромнее, чем целый ряд конкурентов, но наличие в средненьком составе Марадоны обеспечило чудесную трансформацию.

С Лионелем Месси все просто. Более полутора десятилетий в «Барселоне» принесли десять титулов чемпиона Испании, четыре победы в Лиге чемпионов, три в клубном чемпионате мира и кучу других трофеев, переход в ПСЖ — звание чемпиона Франции. Такого пальмареса нет ни у кого в футболе. И ссылка на то, что сформировался он в клубах-гигантах, которые все время рядышком с большими свершениями, работает плохо. Роль Месси в этих свершениях всегда была громадна, и в той же «Барселоне» он оставался явным лидером, даже играя бок о бок с Неймаром, Луисом Сауресом, Хави, Андресом Иньестой.

Персональная статистика

Первая цифра, приходящая на ум любому фанату Лионеля Месси, стремящемуся подчеркнуть его величие,— это, видимо, семь. Столько раз ему достался «Золотой мяч», наиболее престижный индивидуальный приз в футболе. Рекорд, кстати, похож на вечный. Во всяком случае, трудно представить, что даже тот же Килиан Мбаппе способен его превзойти.

Проблема в том, что для сопоставления трех королей «Золотой мяч» не годится. Доступным для всех он стал только в 1990-е, а до этого не вручался никому, кроме европейцев. То есть ни Пеле, ни Диего Марадона по определению не могли на приз претендовать. Именно поэтому в 1986 году «Золотой мяч» получил не Марадона, а советский форвард Игорь Беланов. Сколько таких наград было бы у предшественников Месси, если бы в их эпохи действовали современные правила, рассчитать невозможно, но, кажется, все же поменьше, чем у преемника. Карьера Марадоны проходила скачками, и в некоторых сезонах он не то чтобы выделялся, а у Пеле она просто была короткой — немножко больше десяти лет, если выбросить отрезок откровенного доигрывания до пенсии в «Космосе».

С забитыми голами тоже все заковыристо. Книга рекордов Гиннесса первым футбольным бомбардиром считает Пеле — 1279 голов в 1363 матчах. С этой версией согласны и сам бразилец, и миллионы его поклонников. Но миллионы скептиков указывают на то, что значительная доля этой суммы — голы-«фантомы», которые забиты в местечковых матчах и нигде, кроме как в памяти их участников (а чаще всего — кроме как в памяти автора), не зафиксированы. И некоторые источники, например Федерация футбольной истории и статистики, ставят Пеле, обсчитав не подлежащие сомнению мячи, даже не на второе, а на третье место после Криштиану Роналду и форварда аж из 1930-х годов Йозефа Бицана. В этих версиях Лионель Месси с его 793 голами в различных взрослых соревнованиях, вплотную дышит бразильцу в спину. Хотя те, кому дорог Пеле, обязательно сошлются на то, что по средней результативности в матчах за сборную (раз уж клубные турниры не прокатывают) он, как ни крути, Месси значительно превосходит: 0,84 гола против 0,57. А это тоже какой-никакой аргумент.

Что касается Диего Марадоны, то описывать эксклюзивность его кейса числом голов — просто грех. Она на фоне показателей Пеле и Месси невыразительна — нет даже четырех сотен. Но так Марадона ведь был в гораздо большей степени плеймейкером, организатором игры, нежели два других короля.

Карьера победителей Статистика Пеле Родился 23 октября 1940 года. С 1956 по 1974 год выступал за «Сантос» (Бразилия), с 1975 по 1977 год — за «Нью-Йорк Космос» (США). Шестикратный чемпион Бразилии (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967). Двукратный обладатель Кубка Либертадорес (1962, 1963). Победитель Североамериканской футбольной лиги (1977). В сборной Бразилии выступал с 1957 по 1971 год. Сыграл 92 матча, забил 77 голов. Трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). В финальных стадиях чемпионатов мира принял участие четыре раза (1958, 1962, 1966, 1970), сыграл 14 матчей, забил 12 голов. Диего Марадона Родился 30 октября 1960 года. Умер 25 ноября 2020 года. С 1976 по 1981 год выступал за «Архентинос Хуниорс» (Аргентина), с 1981 по 1982 год — за «Бока Хуниорс» (Аргентина), с 1982 по 1984 год — за «Барселону» (Испания), с 1984 по 1991 год — за «Наполи» (Италия), с 1992 по 1993 год — за «Севилью» (Испания), с 1993 по 1994 год — за «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), с 1995 по 1997 год — за «Бока Хуниорс» (Аргентина). Чемпион Аргентины (1981). Двукратный чемпион Италии (1986/87, 1989/90). Обладатель Кубка UEFA (1988/89). В сборной Аргентины выступал с 1977 по 1994 год. Сыграл 91 матч, забил 34 гола. Чемпион мира (1986). В финальных стадиях чемпионатов мира принял участие четыре раза (1982, 1986, 1990, 1994), сыграл 21 матч, забил 8 голов. Лионель Месси Родился 24 июня 1987 года. С 2004 по 2021 год выступал за «Барселону» (Испания), с 2021 года — за ПСЖ (Франция). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Трехкратный победитель клубного чемпионата мира FIFA (2009, 2011, 2015). Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Чемпион Франции (2021/22). В сборной Аргентины выступает с 2005 года. Провел 172 матча, забил 98 голов. Чемпион мира (2022). Чемпион Южной Америки (2021). Олимпийский чемпион (2008). В финальных стадиях чемпионатов мира принял участие пять раз (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), сыграл 26 матчей, забил 13 голов. Семикратный обладатель «Золотого мяча» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021).

Имидж

Этот пункт следует разделить на два подпункта. В первом — акцент на имидже на поле, на футбольной красоте, которую оставили после себя в дар миру три футбольных гения, во втором — на имидже уже в более привычном понимании, публичном образе, для статуса имеющем не такое уж символическое значение.

Так вот, роскоши сотворили полным-полно все трое. Пеле настоящим футбольным волшебством отметился уже в первом своем финале чемпионата мира, когда забил гол, на который, несмотря на неважное качество черно-белой картинки, до сих пор нельзя смотреть спокойно, без восхищения: шведские защитники в том эпизоде предстали ничего не понимающими столбиками, через которые перекидывает мячик ловкий жонглер. И после этого финала он сотни раз заставлял подозревать в себе нечто совершенно неземное: не может же обычный человек обладать такой мягкой, такой естественной техникой и такой интуицией.

Чтобы убедиться в том, что Лионель Месси и в этом плане Пеле ровня, достаточно попросить YouTube выдать подборки его самых красивых голов. Будут такие, что состоят из трех десятков моментов-шедевров на любой вкус: дриблинг, штрафные, дальние удары. А катарское первенство существенно пополнило коллекцию. При этом в первую очередь после него, судя по всему, запомнятся не голы в исполнении Месси, а предшествовавший голевой передаче в полуфинале поединок с хорватом Йошко Гвардиолом, та легкость, та издевка, с которыми аргентинец расправился с эталонным защитником.

Но Диего Марадона превосходит и бразильца, и своего соотечественника. Благодаря одному-единственному эпизоду. Это он, а не Пеле или еще кто-то забил «гол столетия», когда в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года прошел с мячом полполя, обыграв по дороге большую часть английской команды. Скопировать номер кому-то будет так же трудно, как повторить рекорд Месси по количеству заработанных «Золотых мячей», иными словами, фактически нереально.

Зато с образом публичным все ровно наоборот. Диего Марадона — это постоянные скандалы, допинговая дисквалификация на чемпионате мира 1994 года, наркозависимость, дружба с итальянскими мафиози и одиозными политиками. Ну и «рука Бога» перед «голом столетия», откровенный обман без угрызений совести, если уж смотреть на него под тем углом, под которым смотрят на поступки людей обычных. Именно имидж, странные привычки в свое время не позволили Марадоне состязаться с Пеле во всяких конкурсах, контролируемых Международной федерацией футбола (FIFA): она блюла чистоту. Хотя, как свидетельствовали результаты опросов менее официозных, фанатов такие условности волновали в гораздо меньшей степени.

Как бы то ни было, с точки зрения соответствия представлениям о том, каким должен быть величайший спортивный герой, Пеле, посол ЮНЕСКО, благодетель бразильских трущоб, локомотив и лицо десятков громких благотворительных акций, джентльмен в игре, не отвечающий грубостью на грубость, на два корпуса впереди Марадоны. Хотя не все так гладко. В Бразилии всем известно про романы Пеле на стороне, вне трех официальных браков, про незаконнорожденных детей, а еще про мутный коррупционный скандал в начале века, из которого король футбола без своей популярности сухим бы, вероятно, не вышел.

А Лионель Месси в сопоставлении даже с бразильцем — феномен правильности. Жену знает с пяти лет, обожает троих сыновей, никаких интрижек. Плюс сотрудничество с разными благотворительными организациями, свой собственный фонд. Слегка портят картину разве что предъявленные в 2013 году испанскими властями обвинения в уклонении от уплаты налогов. Но кто только с ними из знаменитостей не сталкивался. А так — безупречный король.

Цена аргентинской победы Сборная Аргентины получит за победу на чемпионате мира рекордные для этого турнира призовые в $42 млн. Отметим, что впервые Международная федерация футбола (FIFA) стала выплачивать призовые на мировых первенствах только в 1982 году. Призовой фонд тогда составил $20 млн, а победителю первенства причиталось $2,2 млн. Чтобы достичь отметки в $100 млн призовых, FIFA потребовалось 16 лет. На первенстве мира 1998 года команды разделили $103 млн, из которых чемпиону досталось $6 млн. Планка в $150 млн ($8 млн — чемпиону) была взята в 2002 году, а в 2006-м FIFA сформировала призовой фонд уже в $266 млн ($20 млн). Начиная с 2010 года FIFA решила выплачивать деньги не только национальным федерациям, представленным на чемпионате мира, но и клубам, за которые выступают футболисты. Также FIFA согласилась с тем, что она будет страховать игроков от травм. То есть с 2010 года расходы FIFA на поощрение участников первенства мира стали включать три статьи: собственно призовые за игры, компенсации клубам, страховки. Как следствие, призовой фонд вырос до $420 млн ($30 млн). В 2014-м он составил $576 млн ($35 млн), в 2018-м — $791 млн ($38 млн). А в 2022 году FIFA достигла отметки в $1 млрд. Что касается распределения средств между сборными в 2022 году, то, как уже было сказано, аргентинцы получат $42 млн. Финалист, сборная Франции,— $30 млн. Занявшая третье место команда Хорватии — $27 млн, ставшие четвертыми марокканцы — $25 млн. Все участники четвертьфиналов получат по $17 млн, команды, выбывшие в 1/8 финала,— по $13 млн, а сборные, не преодолевшие групповой этап,— по $9 млн.

Алексей Доспехов