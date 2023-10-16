Картами «Мир» в Венесуэле можно пользоваться только через терминалы ЦБ

Платежная система «Мир» начала работу на всей территории Венесуэлы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 17-го заседания межправкомиссии России и Венесуэлы. По его словам, в стране установлено более 80 тыс. терминалов для принятия карт «Мир».

Пользоваться этими картами пока можно только через терминалы Банка Венесуэлы, уточнил ТАСС председатель Центробанка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес. «Пока карты можно использовать только в терминалах Банка Венесуэлы, и мы стремимся к тому, чтобы эти терминалы находились в туристических районах»,— заверил он.

Как добавил господин Новак, объемы двусторонней торговли между РФ и Венесуэлой за последние пять лет увеличились на 77%. Он добавил, что для активизации сотрудничества по линии деловых кругов и продвижения бизнес-инициатив рассматривается возможность создания Российско-Венесуэльского делового совета.

Карты «Мир» начали принимать в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы в июне. В июле был дан старт приему платежей посредством карт «Мир» на венесуэльском острове Маргарита.

В августе несколько банков Вьетнама начали принимать карты «Мир». В Мьянме рассчитывали начать прием этих карт с октября. Центробанк РФ говорил, что планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году.

Лаура Кеффер