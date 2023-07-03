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Коммерсантъ FM
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ЦБ планирует вывести карты «Мир» в 5–6 новых стран в 2023 году

Центробанк работает над расширением списка стран, где бы принимались карты российской системы «Мир», сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Регулятор ожидает, что система в 2023 году заработает еще в 5–6 государствах.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году»,— сказала госпожа Бакина «Известиям». Директор департамента объяснила, что некоторые страны опасаются вторичных санкций, но другие готовы к публичному сотрудничеству.

Карты «Мир» с весны принимаются на Кубе. Госпожа Бакина утверждает, что летом карты будут приниматься во всей POS-терминальной сети острова.

Представитель ЦБ рассказала, что услугу трансграничного перевода через Систему быстрых платежей при участии зарубежных банков предлагают пять российских банков. Партнеры есть в трех странах, их число достигло 14. Пока доступны только переводы из России за границу, но ведется работа над возможностью перевода из-за границы в Россию.

Карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе.

В мае Россия и Иран достигли двусторонних соглашений, необходимых для использования карт российской платежной системы «Мир». Ее адаптацию к платежной системе Ирана обсуждали с августа 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Россия и Иран встретятся для "Мира"».

Леонид Уварчев

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