Несколько банков Вьетнама начали принимать карты «Мир»

В нескольких банках Вьетнама уже принимаются платежные карты российской системы «Мир». Об этом сообщил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

«В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимаются. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств»,— сказал господин Ноздрев в интервью RTVI.

Он добавил, что работа над расширением использования карт «Мир» в разных странах продолжается. В частности, в Таиланде карты принимаются в одной «из очень крупных сетей супермаркетов». Долгосрочная цель — использование российской платежной системы в странах Юго-Восточной Азии.

Карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе. Заинтересованность в использовании карт «Мир» выражали Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.