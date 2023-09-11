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Коммерсантъ FM
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В Мьянме могут начать принимать карты «Мир» с октября

В Мьянме рассчитывают с октября начать принимать карты российской платежной системы «Мир», заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. По его словам, «есть прогресс по этому вопросу».

«Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», - рассказал министр «РИА Новости» в кулуарах ВЭФ-2023.

Карты «Мир» также принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии. Заинтересованность в использовании карт выражали Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

В мае Россия и Иран достигли двусторонних соглашений, необходимых для использования карт «Мир». В июне эти карты начали принимать в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы.

Лаура Кеффер

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