На острове Маргарита начали принимать карты «Мир»

На венесуэльском острове Маргарита дан старт приему платежей посредством карт «Мир», заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, в Каракасе этот вопрос прорабатывается в тестовом режиме и «соответствующие специалисты работают в этом направлении».

«На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов, уже, по сути, дан старт приему платежей»,— сказал ТАСС посол в ответ на вопрос о перспективах расширения приема карт «Мир» в Венесуэле. Конкретные сроки дипломат не назвал.

В конце июня в пресс-службе системы «Мир» сообщили, что ее карты начали принимать в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы. Центробанк говорил, что планирует в текущем году вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран. Карты «Мир» также принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии.

Лаура Кеффер