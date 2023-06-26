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Коммерсантъ FM
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Карты «Мир» принимают в Венесуэле

Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе системы.

«Карты платежной системы "Мир" начали приниматься в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы. Работа над расширением сети приема российских карт в устройствах банков в этой стране продолжается»,— сказали агентству.

Карты «Мир» также принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии. Заинтересованность в использовании карт «Мир» выражали Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

В мае Россия и Иран достигли двусторонних соглашений, необходимых для использования карт российской платежной системы «Мир». Ее адаптацию к платежной системе Ирана обсуждали с августа 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Россия и Иран встретятся для "Мира"».

Лаура Кеффер

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