Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 октября

10:48. Жители Курска заготовили для участников СВО более 60 кубометров дров в ходе общегородского субботника. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

10:06. «Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Наверное, самая массовая атака [БПЛА] была на Курскую область в ночь с субботы на воскресенье. Бессонная ночь выдалась»,— сказал губернатор Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

9:50. Орловская область передала еще 30 т питьевой воды для орловских участников СВО, которые сражаются в районе Кременной. Всего с 19 июля регион отгрузил 745 т воды. Об этом сообщили в правительстве Орловщины.

9:07. В Белгородской области провели операцию по извлечению осколка боеприпаса из сердца бойца СВО родом из Старого Оскола. Он находится в реанимации областной больницы, в сознании. По словам главврача медучреждения Романа Проценко, уже через «некоторое время» пациент сможет встретиться со своими близкими. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков и выразил надежду, что солдат поправится.

8:00. Тамбовский хлебокомбинат продолжает выпускать беспилотники по запросу бойцов из зоны СВО. Их назвали «Бекасами» в честь небольшой птицы, на которую трудно охотиться. Разработкой БПЛА занимаются инженеры хлебокомбината. Об этом сообщили «Вести Тамбов».