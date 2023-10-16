ВСУ в воскресенье 96 раз обстреляли и 15 раз атаковали дронами Белгородскую область

В минувшие выходные выросла интенсивность атак на приграничные территории Белгородской области со стороны Украины. В воскресенье, 15 октября, ВСУ выпустили по региону как минимум 96 единиц различных боеприпасов. Также поселки на границе территории были 15 раз атакованы с использованием беспилотников (четыре БПЛА были сбиты). Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сутками ранее регион атаковали 115 раз.

По данным губернатора, в Волоконовском районе ВСУ 35 раз обстреляли из гранатомета окраину хутора Старый.

Также существенная часть ударов пришлась на Шебекинский городской округ. Из миномета обстреляли хутора Панков (семь раз) и Марьино (пять раз), села Середа и Муром (по два раза), закрытый пограничный пункт пропуска «Шебекино» (три раза).

В Шебекинском округе украинские БПЛА, по российской оценке, за сутки сбросили четыре «осколочных боеприпаса» в селе Середа и один — в селе Муром

Еще несколько населенных пунктов подверглись атаке дронов в Валуйском городском округе. В селе Долгое с БПЛА были сброшены два «взрывных устройства», а еще два дрона сбили «средствами радиоэлектронной борьбы. Также ВСУ дроном-камикадзе атаковали село Логачевка. Кроме того в Валуйском округе были зафиксированы два «прилета из ствольной артиллерии» по селу Вериговка.

В Грайворонском городском округе ВСУ выпустили 12 снарядов из миномета по окраине села Сподарюшино.

Во всех этих населенных пунктах «пострадавших и разрушений нет», сообщил губернатор. Местные власти традиционно комментируют ранения и гибель только мирных жителей, повреждение и уничтожение — только гражданской инфраструктуры.

В Краснояружском районе после обстрела «территории между селами» Графовка и Демидовка девятью боеприпасами со стороны Украины была повреждена линия электропередачи. По данным на 12:00 понедельника она «восстановлена частично». «Работы будут продолжены по согласованию с Минобороны РФ»,— сообщил губернатор.

В этом же районе ВСУ из артиллерии обстреляли окраины сел Вязовое и Илек-Пеньковка (по шесть раз), села Староселье (три раза) и поселка Прилесье (два раза). В них разрешений и пострадавших нет.

После срабатывания системы ПВО в прилегающем к областному центру Белгородскому району «в одном из многоквартирных домов было повреждено остекление балкона», сообщил также губернатор. Села в Белгородском районе в воскресенье также подверглись нескольким атакам дронов. По два осколочных взрывных устройства ВСУ сбросили с беспилотника в селах Наумовка и Нехотеевка, по последнему также пришлись два выстрела из артиллерии. В селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбили по одному БПЛА.

Сергей Калашников

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