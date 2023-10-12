Число пострадавших при падении БПЛА в Белгороде выросло до пяти, трое погибли

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночной атаки со стороны Украины на окраину Белгорода. По его словам, предварительно в результате падения и взрыва беспилотного летательного аппарата фактически уничтожены два жилых дома и повреждены еще несколько зданий (не меньше двух) и автомобилей (не менее трех). «Но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни»,— рассказал в соцсетях глава региона.

Он также предупредил, что 12 октября власти изменят график проведения нескольких мероприятий в Белгороде в связи с прошедшими событиями. «Надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь»,— добавил господин Гладков.

Ранее, коло двух часов ночи, он уточнял, что тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — мужчины и женщины. Тогда же предполагалось, что под обломками зданий может находиться и ребенок. Еще один из пострадавших, как писал губернатор, находится в коме. У мужчины ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивали как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

Владимир Зоркий