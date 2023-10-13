Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 октября

10:37. В Белгороде запущен мобильный пункт отбора на контрактную службу. Он представляет собой автобус с надписью: «А ты записался добровольцем?». В нем находятся офицеры и инструкторы, уполномоченные консультировать жителей по вопросам военной службы. Автобус будет курсировать по Белгороду до 20 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:28. Мэрия Воронежа снимет квартиры в облцентре для граждан, вынужденно покинувших свои дома на территории Украины или субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Власти готовы платить от 26,4 тыс. до 30 тыс. руб. за однокомнатную квартиру, от 30,8 тыс. до 35 тыс.руб. за двухкомнатную, от 39,6 тыс. до 45 тыс. руб. за жилье с тремя и более комнатами. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

9:10. За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 13 снарядами и тремя беспилотниками. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.