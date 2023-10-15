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Над Курской областью сбиты сразу 12 украинских беспилотников

Поздно вечером 14 октября над Курском и Курским районом были сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Как сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт, падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. По его данным, никто из жителей не пострадал.

Об успешной работе системы ПВО Роман Старовойт в 23:41. Примерно за час до этого он написал о том, что противовоздушную оборону задействовали в Курском районе и попросил граждан сохранять спокойствие. «Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним»,- напомнил глава региона.

Ранее в субботу ВСУ обстреляли четыре курских села, в Теткино атаковали повторно. В результате в нем были повреждены четыре частных дома.

Владимир Зоркий

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