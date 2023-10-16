В Белгороде похоронили семью пострадавшего при взрыве БПЛА журналиста Sputnik

Четырехлетнюю дочь Амину, тестя и тещу пострадавшего при взрыве беспилотника в Белгороде журналиста Sputnik Хайбара Акифи похоронили в облцентре 14 октября. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, мама Амины — Олеся Акифи — не смогла прийти на похороны единственной дочери, поскольку находится в больнице в «шоковом состоянии».

«Он [Хайбар Акифи] сейчас в коме. Врачи не знают, выйдет ли он из этой комы, а он не знает, что семьи у него больше нет»,— сказала госпожа Симоньян.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» рассказала, что Хайбар Акифи — корреспондент афганского Sputnik. Он освещал последствия землетрясений в Герате, которые произошли в начале октября. После этого решил «провести пару дней с семьей», которая жила на окраине Белгорода. Его супруга — заместитель завкафедры подготовительного факультета для иностранных граждан Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что у нее «очень сложный» перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. Пациентка перенесла операцию и переливание крови, ее состояние улучшается, но все еще оценивается как стабильно тяжелое.

Сразу после атаки ВСУ господин Гладков сообщал, что в результате падения и взрыва БПЛА фактически были уничтожены два жилых дома и повреждены еще не менее двух зданий и не меньше трех автомобилей.

Алина Морозова

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