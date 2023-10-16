От сотворения конфликта

С момента начала новой войны в Израиле (о развитии ситуации см. стр. 6) российские книгоиздатели наблюдают резкий рост интереса россиян к литературе об арабско-израильском конфликте. В «Читай-городе» продажи тематической литературы выросли в штуках на 30% к сентябрю, в «Литресе» — почти в девять раз. В лидерах среди авторов — Анита Шапира, Ронен Бергман, Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль. Участники рынка отмечают, что информационная лента «не показывает первопричин геополитических конфликтов, лишь усиливая стресс и тревогу», а литература позволяет читателям проанализировать ситуацию и сформировать свое мнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным книготорговой сети «Читай-город», с которыми ознакомился “Ъ”, в сегменте литературы, которая может помочь разобраться в сути проблем между Израилем и Палестиной, с 7 октября наблюдается рост продаж в штуках на 30% по отношению к 7–13 сентября.

Самая резкая динамика — у книги Аниты Шапиры «История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века», говорит представитель «Эксмо-АСТ». На втором месте — «Моссад. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы» Михаэля Бар-Зохара и Нисима Мишаля. Тройку замыкает произведение «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций» Ронена Бергмана.

Также среди бестселлеров — роман «Иуда» израильского журналиста Амоса Оза, исследование историка Юрия Слезкина «Эра Меркурия. Евреи в современном мире».

В сервисе электронных книг «Литреса» подтверждают тенденцию. Так, с 7 по 12 октября было продано почти в девять раз больше произведений в категории «История Израиля», чем за аналогичный период предыдущего месяца.

Рейтинг книг об истории арабско-израильского конфликта возглавило уже упомянутое произведение Ронена Бергмана. Также среди бестселлеров — книга Аниты Шапиры в электронном и аудиоформате. Топ-5 списка замыкают электронная и аудиоверсия международного бестселлера «Арабы. История. XVI–XXI вв.» Юджина Рогана, уточнил представитель «Литреса». В «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) не ответили на запрос “Ъ”.

Россияне часто обращаются к профильной литературе во время геополитических конфликтов.

С начала частичной мобилизации в сентябре прошлого года в России издатели наблюдали спад продаж книг в целом, но резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии (см. “Ъ” от 11 октября 2022 года).

По данным на 14 октября, число россиян, погибших в результате атак палестинского движения «Хамас», начавшихся 7 октября, возросло до 16. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще как минимум один был взят в заложники и находится в секторе Газа. Число погибших израильтян на 15 октября превысило 1400, палестинцев – 2600.

Доверие к книге как к источнику информации традиционно выше, «большой поток новостей вгоняет в стресс и тревогу, довольно сложно продолжать продуктивно жить и работать, рассуждать критически и принимать решения, опираясь только на новости», поясняет директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова. Книги дают поддержку, добавляет она, позволяют понять причины событий, проследить исторические параллели и сформировать собственный взгляд на сложившуюся ситуацию. А сам процесс чтения помогает сфокусироваться и в спокойном режиме анализировать информацию, резюмировала Ирина Антонова.

Книги дают глубину понимания и придают ему широту контекста, соглашается экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. «У израильско-палестинского конфликта очень глубокие корни и сложная история»,— отмечает он. По его словам, новостная лента показывает только «что», но не рассказывает «почему», «по какой причине». Другое дело, уточнил он, что «одной книги, во всяком случае в этом вопросе, точно будет мало».

Юлия Юрасова