Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От сотворения конфликта

В РФ растут продажи книг об арабо-израильских отношениях

С момента начала новой войны в Израиле (о развитии ситуации см. стр. 6) российские книгоиздатели наблюдают резкий рост интереса россиян к литературе об арабско-израильском конфликте. В «Читай-городе» продажи тематической литературы выросли в штуках на 30% к сентябрю, в «Литресе» — почти в девять раз. В лидерах среди авторов — Анита Шапира, Ронен Бергман, Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль. Участники рынка отмечают, что информационная лента «не показывает первопричин геополитических конфликтов, лишь усиливая стресс и тревогу», а литература позволяет читателям проанализировать ситуацию и сформировать свое мнение.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным книготорговой сети «Читай-город», с которыми ознакомился “Ъ”, в сегменте литературы, которая может помочь разобраться в сути проблем между Израилем и Палестиной, с 7 октября наблюдается рост продаж в штуках на 30% по отношению к 7–13 сентября.

Самая резкая динамика — у книги Аниты Шапиры «История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века», говорит представитель «Эксмо-АСТ». На втором месте — «Моссад. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы» Михаэля Бар-Зохара и Нисима Мишаля. Тройку замыкает произведение «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций» Ронена Бергмана.

Также среди бестселлеров — роман «Иуда» израильского журналиста Амоса Оза, исследование историка Юрия Слезкина «Эра Меркурия. Евреи в современном мире».

В сервисе электронных книг «Литреса» подтверждают тенденцию. Так, с 7 по 12 октября было продано почти в девять раз больше произведений в категории «История Израиля», чем за аналогичный период предыдущего месяца.

Рейтинг книг об истории арабско-израильского конфликта возглавило уже упомянутое произведение Ронена Бергмана. Также среди бестселлеров — книга Аниты Шапиры в электронном и аудиоформате. Топ-5 списка замыкают электронная и аудиоверсия международного бестселлера «Арабы. История. XVI–XXI вв.» Юджина Рогана, уточнил представитель «Литреса». В «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) не ответили на запрос “Ъ”.

Россияне часто обращаются к профильной литературе во время геополитических конфликтов.

С начала частичной мобилизации в сентябре прошлого года в России издатели наблюдали спад продаж книг в целом, но резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии (см. “Ъ” от 11 октября 2022 года).

По данным на 14 октября, число россиян, погибших в результате атак палестинского движения «Хамас», начавшихся 7 октября, возросло до 16. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще как минимум один был взят в заложники и находится в секторе Газа. Число погибших израильтян на 15 октября превысило 1400, палестинцев – 2600.

Доверие к книге как к источнику информации традиционно выше, «большой поток новостей вгоняет в стресс и тревогу, довольно сложно продолжать продуктивно жить и работать, рассуждать критически и принимать решения, опираясь только на новости», поясняет директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова. Книги дают поддержку, добавляет она, позволяют понять причины событий, проследить исторические параллели и сформировать собственный взгляд на сложившуюся ситуацию. А сам процесс чтения помогает сфокусироваться и в спокойном режиме анализировать информацию, резюмировала Ирина Антонова.

Книги дают глубину понимания и придают ему широту контекста, соглашается экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. «У израильско-палестинского конфликта очень глубокие корни и сложная история»,— отмечает он. По его словам, новостная лента показывает только «что», но не рассказывает «почему», «по какой причине». Другое дело, уточнил он, что «одной книги, во всяком случае в этом вопросе, точно будет мало».

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...