Русское слово отозвалось за границей

Несмотря на ограничения и потерю зарубежных партнеров, российские издатели продолжают пытаться работать на иностранных рынках. В первом полугодии экспорт отечественной книжной продукции увеличился на 10–15%. В 2022 году, по данным Минцифры, этот рынок в целом сильно падал, хотя у ряда издательств был рост даже больше, чем сейчас. Участники рынка отмечают востребованность русскоязычной литературы за границей в первую очередь волной эмиграции в Армению, Грузию, Сербию и Турцию. Но продолжение роста поставок осложнит параллельное повышение объема контрафакта, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост книжного экспорта в первом полугодии превысил 15%, заявил в рамках отраслевой конференции «Книжный рынок России-2023» гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, в компании видят «серьезное» повышение спроса на русскоязычную литературу за рубежом. Рост показателя к первому полугодию 2021 года составил 55%. Показатели первого полугодия 2022 года в компании не раскрывают, но в целом по итогам года увеличение продаж бумажных книг группы на русском языке за пределами РФ составило 27%.

В то же время, по данным Минцифры, в целом объем экспорта российской издательской продукции в 2022 году серьезно упал. Уточняется, что на Украину он снизился в десять раз (в долларовом выражении), в США и Латвию — в 13 раз, в Молдавию — в 17 раз, в Эстонию — в 20 раз, в Белоруссию — в 12 раз, а в Казахстан — в 14 раз.

Источник на издательском рынке поясняет, что первое полугодие 2022 года было для отрасли тяжелым: «Сейчас мы только начали адаптироваться к новой жизни после разрыва контрактов». Он подтверждает, что экспорт в этом году по сравнению с прошлым усилился, поскольку «издатели нашли новые пути взаимодействия с западными партнерами». Но другой участник рынка сомневается, что во втором полугодии динамика превысит прошлогоднюю, «каких-то серьезных предпосылок для этого пока нет».

Президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков связывает активизацию экспорта в том числе с «так называемой новой волной эмиграции в Армению, Грузию, Турцию, Сербию, Узбекистан и Казахстан». Как сообщал в августе Economist со ссылкой на данные аналитического проекта Re: Russia и Росстата, число россиян, покинувших страну после начала военных действий на Украине, может составлять 0,5–1 млн человек. Среди направлений преобладают Казахстан и Сербия (по 150 тыс. человек), после них идет Армения (110 тыс.).

В странах бывшего СССР «низкий уровень развития специализированной розницы, и на фоне возросшего спроса торговые партнеры издательской группы имеют преимущество», добавил господин Новиков. Важно развивать структуру поставки книг за рубеж, «в каждой стране должны быть магазины, торгующие русскоязычными книгами, поскольку за границей большое число наших соотечественников», подчеркнул господин Капьев. Сама группа планирует открывать магазины по франшизе «Территория», пилотные проекты уже реализуются в Киргизии.

В «Росмэн» “Ъ” сообщили, что в прошлом году экспорт книг за рубеж обеспечил около 5% оборота компании. Данные за первое полугодие 2023 года в издательстве не привели, но уточнили, что «в этом году экспорт немного сокращается» из-за проблем с контрафактной продукцией. Как в «Эксмо-АСТ», издательство поставляет в основном книги партнерам из СНГ. Но в «Альпине» подтверждают увеличение поставок за рубеж — по итогам января—июня они выросли на 10% год к году, «самыми активными странами для экспорта стали Казахстан и Белоруссия, однако наши книги активно читают, например, и в Израиле».

После начала военных действий на Украине большинство зарубежных издательств и авторов прекратили работу с российскими партнерами, но последние продолжают присутствовать за рубежом «через цепочки поставщиков», утверждает источник “Ъ” на рынке. По его словам, посредниками выступают «казахстанские, армянские и узбекские предприниматели». Однако, подчеркивает собеседник “Ъ” среди издателей, «некоторые из партнеров предпочитают закупать контрафактные книги, не такого хорошего качества, но по более дешевой цене». Господин Новиков, в свою очередь, отмечает проблему логистики: рост ее стоимости после ухода американской службы экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) и низкая частота отгрузок «негативно влияют на перспективы книжного экспорта».

Юлия Юрасова