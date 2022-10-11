Третий рейх нашел своего читателя

С начала частичной мобилизации в России издатели наблюдают спад продаж книг в целом, но резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии. Например, продажи книги Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как рядовые граждане Третьего рейха воспринимали события тех лет, выросли в пять раз в «Читай-городе» и в 17 раз — в «ЛитРес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным книготорговой сети «Читай-город», с которыми ознакомился “Ъ”, в сегменте литературы о Второй мировой войне с 21 сентября наблюдается рост продаж в штуках на 20%. Самая резкая динамика — у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта (книга о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну,— исследование дневников и личной переписки граждан Третьего рейха), говорит представитель сети. С 21 сентября по 4 октября, по его словам, продажи книги выросли на 405% по сравнению с 7–20 сентября. Также среди бестселлеров — «Мемуары под грифом "секретно"» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина, «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова.

В издательстве «Бомбора» фиксируют рост продаж книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов», говорит представитель издательства, не уточняя цифр. Продажи книги увеличились еще в феврале, а после 21 сентября возник новый всплеск интереса, отмечают в «Бомборе».

Рост спроса на книги по истории Второй мировой войны, а также периодов непосредственно до и после ее, обозначился еще после 24 февраля и сохраняется, отметил гендиректор издательства «Альпина» Алексей Ильин. Книга Эрика Ларсона «В саду чудовищ» про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов — один из бестселлеров издательства, также «прекрасно продается» «История Второй мировой войны» Уинстона Черчилля, уточнил он.

В ГК «ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook и др.) говорят, что не наблюдают в целом роста продаж книг о Второй мировой войне, но в период с 21 сентября зафиксировали рост спроса на отдельные произведения: например, в 17 раз выросли продажи уже упомянутой книги Николаса Старгардта. В целом же издатели наблюдают общий спад продаж. «После 21 сентября числа конечные продажи просели на 20%, и теперь идет медленное восстановление, сейчас падение составляет 5%»,— поясняет основатель «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Сильное снижение было отмечено только 21 и 22 сентября, сейчас в онлайне его нет, уточняют в «Альпине».

Помимо книг о Второй мировой, восстановлению помогают и другие категории, признают издатели. В «Эксмо-АСТ» видят рост спроса на учебные пособия по развитию ребенка и подготовке к школе, а также книги получившей Нобелевскую премию по литературе писательницы Анни Эрно. В «Бомборе» говорят о росте продаж направления «Хобби и рукоделие» в два раза по сравнению с прошлым годом, книг психолога Ольги Примаченко «К себе нежно» и колод карт Таро. В «Альпине» отмечают, что в сентябре на 40% выросли продажи книги Виктора Франкла «Сказать жизни "да"» (книга о психологии пребывания в концлагере, ставшая популярной после 24 февраля). В «ЛитРес» продажи книги «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер выросли на 50%, книг Виктора Франкла — на 279%, Эриха Марии Ремарка – на 27%.

Люди нуждаются в объяснении того, что происходит с нашей страной, говорит литературный критик Галина Юзефович, и поскольку современные российские медиа «едва ли могут предложить исчерпывающее, ясное, концептуальное объяснение», люди обращаются к литературе. «Литература, которая фиксировала бы непосредственно события актуального момента, еще не написана и не будет написана долго,— добавляет она.— Поэтому интуитивно люди ищут исторические эпохи, опыт которых кажется им коррелирующим».

Госпожа Юзефович отмечает, что после начала миграции из России люди начали читать и перечитывать книги эмигрантов первой волны: «Точно так же кто-то ищет объяснения происходящему в книгах о Второй мировой войне, или о нацистской Германии, или о сталинской России. Люди пытаются искать там, где можно найти убедительную метафору или аллегорию, которая что-то позволит понять про день сегодняшний».

Валерия Лебедева