NBC сообщил об отказе республиканцев объединять помощь Украине и Израилю

Большинство республиканцев в Палате представителей Конгресса США не поддерживают идею администрации президента объединить помощь Украине и предоставление срочного пакета поддержки Израилю. Республиканцев опросили корреспонденты телеканала NBC.

В беседе с журналистом канала конгрессмен Майкл Берджесс сказал, что сначала нужно предоставить помощь Израилю. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что поддержка Израиля и Украине — это вопросы, которые не нужно связывать. Госпожа Грин в целом выступает против поддержки Киева.

Вчера, 10 октября, NBC и газета The Washington Post сообщали, что Белый дом рассматривает возможность объединить поддержку Украины со срочным пакетом помощи Израилю, который 7 октября подвергся нападению боевиков «Хамас». Президент Украины Владимир Зеленский высказывал опасения, что эскалация палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание мирового сообщества от Украины.

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