США поддержат «Железный купол»

Первый самолет с американскими боеприпасами, предназначенными для ударов по боевикам «Хамаса», приземлился в Израиле, а к берегам страны подошла ударная группа во главе с атомным авианосцем Gerald Ford. Этому событию предшествовала программная речь президента США Джо Байдена, заявившего о решимости предоставить все необходимое для военной победы Израиля и не допустить вовлечения в конфликт его внешних врагов. При этом в администрации Байдена утверждают, что усиление помощи Израилю никак не скажется на уровне поддержки другого союзника — Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские военные в кибуце Беэри на юге страны

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Израильские военные в кибуце Беэри на юге страны

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Первый самолет с боеприпасами для Израиля прибыл на авиабазу Неватим в ночь на среду. «Боеприпасы предназначены для массированных ударов и подготовки к дополнительным сценариям действий»,— заявили в этой связи в армии обороны Израиля. Незадолго до этого к берегам страны прибыла ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем Gerald Ford.

Для координации дальнейших действий в Израиль летит госсекретарь Энтони Блинкен. Перед вылетом из Вашингтона он переговорил по телефону с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, подтвердив «непоколебимую поддержку» со стороны США. А министр обороны США Ллойд Остин донес ту же мысль до своего коллеги Йоава Галланта. При этом в среду президент США Джо Байден уже в четвертый раз с момента начала обострения поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Публично стратегию военной помощи Израилю, которая в пожарном порядке вырабатывалась Белым домом с минувшей субботы, Джо Байден изложил во вторник.

Главные тезисы выступления президента США сводились к тому, что Вашингтон полностью поддерживает силовую акцию «Железные мечи» в секторе Газа и готов предоставить все необходимое для ее успешного завершения.

Цель «Хамаса», по словам Джо Байдена,— это «уничтожение Государства Израиль и убийство евреев». «Жестокость "Хамаса", его кровожадность напоминают о наихудших зверствах "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ.— “Ъ”). Это терроризм»,— продолжил президент США.

Глава Белого дома также дал понять, что в случае вступления в конфликт на стороне «Хамаса» внешних сил на всех, кто попытается помочь террористам, обрушится вся мощь Америки. «Позвольте мне еще раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня для вас есть одно слово — не надо»,— заявил Джо Байден.

Как следовало из его выступления, США помогут Израилю боеприпасами и ракетами-перехватчиками для бесперебойной работы системы противоракетной обороны «Железный купол», а также отправят к берегам Израиля второй атомный авианосец — Dwight Eisenhower, который на этой неделе должен выйти с базы Норфолк.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на данном этапе переброска в Израиль воинского контингента США не предусматривается.

Что касается авианосцев, то, как отметил господин Салливан, решение об их отправке в зону конфликта было принято «не из-за "Хамаса", а для того, что послать ясный сигнал о сдерживании для третьих стран или негосударственных игроков, которые могут желать расширения эскалации».

Со своей инициативой о предоставлении неотложной помощи еврейскому государству выступила во вторник и группа американских законодателей от обеих партий. Около 20 членов Конгресса, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, поддержали внесенный в Палату представителей законопроект демократов Джоша Готтхаймера и Брэда Шнайдера и республиканцев Клаудии Тенни и Макса Миллера о выделении $2 млрд на восполнение запасов противоракет для системы «Железный купол». «Без важнейшей системы "Железный купол", которая перехватывает палестинские ракеты в воздухе, пострадало или погибло бы гораздо больше мирных жителей»,— отметила, в частности, Клаудия Тенни.

Отметим, что в своей речи Джо Байден упомянул не только об Израиле. Он рассказал, что Белый дом будет просить Конгресс «принять срочные меры по выделению средств на нужды критически важных партнеров в сфере национальной безопасности».

«Мы уверены, что США в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности эффективно делать это»,— объяснил позицию Вашингтона Джейк Салливан. «Президент четко дал понять, что направит в Конгресс запрос, который будет включать в себя помощь Израилю. Он также ясно дал понять, что мы вновь направим запрос о помощи Украине»,— прокомментировал господин Салливан речь Джо Байдена. Он не уточнил, пойдет ли речь об одном запросе или же о двух отдельных.

Идея общего пакета помощи Израилю и Украине вызывает неприятие части республиканцев, отдающих приоритет поддержке ключевого союзника на Ближнем Востоке.

«Их не следует увязывать. Я не проголосую за финансирование Украины. Точно нет. Израиль — это совершенно отдельный вопрос»,— заявила республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. По информации телеканала NBC, к идее объединения помощи Украине и Израилю скептически относятся даже некоторые из тех республиканцев в Палате представителей, кто в целом поддерживает оказание поддержки обеим странам. «Я бы не хотел связывать одно с другим. Я поддерживаю обе инициативы, но делать одну страну заложницей другой страны будет неправильно»,— пояснил член Палаты представителей от штата Небраска Дон Бэкон.

Сергей Строкань