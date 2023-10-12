CNN: Пентагон обеспокоен возможной нехваткой боеприпасов для Украины и Израиля

В Пентагоне растет обеспокоенность в связи с потенциальной необходимостью растягивать запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из Пентагона, запасы США значительно истощились за время оказания военной помощи Украине.

По данным CNN, сейчас Украина нуждается в поставках артиллерийских боеприпасов, в то время как Израиль запросил высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

При этом, отмечают источники, в случае наземной операции на сектор Газа Израилю понадобится большое количество 155-мм артиллерийских боеприпасов. С начала российской спецоперации США поставляет их на Украину.

Пентагон, пишет CNN, с начала обострения конфликта Израиля и палестинского движения «Хамас» связывается с американскими производителями, чтобы ускорить выполнение заказов боеприпасов, пока поставки не требуются в срочном порядке.

Боевики «Хамаса» вторглись в районы Израиля 7 октября. Затем армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. 10 октября NBC и газета The Washington Post сообщали, что Белый дом рассматривает возможность объединить поддержку Украины со срочным пакетом помощи Израилю. По информации источников NBC, республиканцы не поддержали эту инициативу.

Накануне в Израиль прибыл первый самолет США с американскими боеприпасами, предназначенными для противостояния «Хамасу». К берегам страны подошла ударная группа во главе с атомным авианосцем Gerald Ford. Президент США Джо Байден, подчеркнув необходимость обеспечить победу Израиля, заверил, что поставки не скажутся на поддержке Украины.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США поддержат ''Железный купол''».

Лусине Баласян