Американский БПЛА приближался к границе России в Черном море

Истребитель Су-27 поднимали в небо из-за американского беспилотника RQ-4B Global Hawk, который приблизился к границе России в Черном море. Нарушения границы не допущено, сообщило Минобороны РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от госграницы РФ. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования»,— сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

28 августа Минобороны также сообщало, что над Черным морем российские военные зафиксировали полет двух дронов ВВС США — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Для их перехвата в воздух поднялись два истребителя сил ПВО, которые не допустили нарушения американскими беспилотниками российской границы. Об американских беспилотниках в районе Черного моря, в том числе рядом с Крымом, также сообщалось 5, 22 и 27 августа. В марте американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море. Власти США считают, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27, задевшего винт аппарата.

Александр Кислов