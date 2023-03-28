Пентагон не будет передавать Украине БПЛА MQ-9 из-за силы российской ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла передавать беспилотники MQ-9 Reaper Украине. Он объяснил этом тем, что такие беспилотники бесполезно использовать против российских систем противовоздушной обороны.

«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке»,— сказал Ллойд Остин, отвечая на вопрос сенатора о том, планирует ли Пентагон передачу Украине MQ-9 Reaper.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли согласился с главой Пентагона и заявил: «Он там не жилец... Его собьют российские системы ПВО». Он также отметил, что украинские войска получают более современные и действенные беспилотники.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. Власти США считают произошедшее результатом маневра российского истребителя Су-27, который задел винт аппарата. В Минобороны России заявили, что беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства».

Длина беспилотника MQ-9 Reaper достигает 11 м, размах крыла — 20 м. Один такой беспилотник стоит от $16 млн до $30 млн. Его применяли в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина