Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон не будет передавать Украине БПЛА MQ-9 из-за силы российской ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла передавать беспилотники MQ-9 Reaper Украине. Он объяснил этом тем, что такие беспилотники бесполезно использовать против российских систем противовоздушной обороны.

«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке»,— сказал Ллойд Остин, отвечая на вопрос сенатора о том, планирует ли Пентагон передачу Украине MQ-9 Reaper.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли согласился с главой Пентагона и заявил: «Он там не жилец... Его собьют российские системы ПВО». Он также отметил, что украинские войска получают более современные и действенные беспилотники.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. Власти США считают произошедшее результатом маневра российского истребителя Су-27, который задел винт аппарата. В Минобороны России заявили, что беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства».

Что представляет собой американский беспилотник MQ-9 Reaper

Читать далее

Длина беспилотника MQ-9 Reaper достигает 11 м, размах крыла — 20 м. Один такой беспилотник стоит от $16 млн до $30 млн. Его применяли в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...