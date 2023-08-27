Россия поднимала истребитель из-за дрона-разведчика США у границы

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что 27 августа над акваторией Черного моря подняли истребитель Су-30, чтобы не допустить нарушения госграницы разведывательным дроном MQ-9A Reaper ВВС США. В результате нарушения госграницы не произошло, отметили в министерстве.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы РФ»,— говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что полет выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности». После истребитель вернулся на аэродром базирования.

14 марта 2022 года американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. Власти США считают, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27, задевшего винт аппарата. Длина такого беспилотника — 11 м, размах крыла — 20 м. Он стоит в диапазоне от $16 млн до $30 млн.

Анастасия Ларина