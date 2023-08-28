Над Черным морем подняли два истребителя из-за дронов-разведчиков США

Над юго-западным районом Черного моря 28 августа были замечены два беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Им на встречу направили два истребителя из состава дежурных сил ПВО, после чего дроны покинули место проведения воздушной разведки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Как утверждают в Минобороны, беспилотники США вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова, когда начали лететь в сторону границы России. Дроны изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки после того, как в воздух подняли два российских истребителя.

Минобороны заявляет, что российские истребители поднимались в воздух из-за дронов-разведчиков в Черном море в четвертый раз с начала августа. О беспилотниках в районе Черного моря, в том числе рядом с Крымом, также сообщалось 5, 22 и 27 августа.

В марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. Власти США считают, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27, задевшего винт аппарата. Длина такого беспилотника — 11 м, размах крыла — 20 м. Он стоит в диапазоне от $16 млн до $30 млн.