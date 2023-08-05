Российский Су-30 сопроводил над Черным морем беспилотник США MQ-9A Reaper

Российский истребитель Су-30 поднимался для сопровождения над Черным морем беспилотника американских ВВС MQ-9A Reaper. Инцидент произошел сегодня, 5 августа, сообщает Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).

Американский беспилотник был замечен российскими военными у госграницы, при приближении Су-30 он удалился от границы. Ее нарушения допущено не было, как и международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами, отметили в НЦУО.

MQ-9 Reaper используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Такой беспилотник был выведен из строя над Черным морем 14 марта 2023 года.

О последствиях читайте в публикации «Ъ» «По чью душу “жнец”».

Мария Федотова