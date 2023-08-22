В небо над Крымом подняли истребители из-за беспилотников Reaper и Bayraktar

Над Черным морем были обнаружены два беспилотника — MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», осуществлявшие разведку в районе Крыма. Для их подавления были подняты два истребители, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки»,— сообщила пресс-служба ведомства. Время, когда дроны были замечены над Крымом, не уточняется.

Сегодня, 22 августа, вечером движение по Крымскому мосту останавливалось примерно на полтора часа — с 21:32 до 22:47 мск. Причина не называлась. При этом в 22:25 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что в Казачьей бухте ориентировочно до 23:00 «флот проводит учебные стрельбы».

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».