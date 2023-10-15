Миссия Ирана в ООН: действия Израиля грозят далекоидущими последствиями

Постпредство Ирана при ООН обвинило Израиль в военных преступлениях и геноциде с чертами апартеида в отношении палестинцев из сектора Газа. Дипломаты предупредили, что это может привести к последствиям.

«Если военные преступления Израиля и геноцид, имеющие черты апартеида, не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями»,— говорится в сообщении постпредства Ирана в соцсети X.

По информации Axios, Иран через ООН предостерег Израиль от расширения операции против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Тегеран пригрозил вмешаться в конфликт, особенно если Израиль приступит к обещанному наземному наступлению.

США на фоне риска расширения регионального конфликта отправили в Восточное Средиземноморье две авианосные группы и усилили авиационную группировку. Вашингтон предостерегает другие страны от попыток воспользоваться ситуацией в Израиле.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев