Выборы в Польше в 2023 году: партии, лидеры, прогнозы

15 октября 2023 года в Польше пройдут парламентские выборы. Какие партии участвуют в выборах, какие у них противоречия и прогнозы на победу — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборные плакаты на рекламной колонке в польском Бялобжеги

Фото: Kacper Pempel, Reuters Предвыборные плакаты на рекламной колонке в польском Бялобжеги

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Политическая система, выборы и референдум

Выборы в парламент Польши проходят каждые четыре года, их дату назначает президент страны не менее чем за 90 дней до конца работы текущего Сейма. На парламентских выборах будут избраны 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 сенаторов (верхняя палата). При выборах в Сенат применяется мажоритарная система, при выборах в Сейм — пропорциональное голосование.

Основная функция Сейма — принятие законов, постановлений и госбюджета. Кроме того, своим актом Сейм уполномочивает президента ратифицировать или расторгать некоторые международные соглашения. С 2015 года пост президента занимает Анджей Дуда.

В Польше республиканская форма правления — парламент формирует правительство, определяет его состав и принимает отставку. С 2017 года пост премьер-министра страны занимает Матеуш Моравецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Фото: Reuters Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Фото: Reuters

Сейм вместе с Сенатом также осуществляют функцию контроля органов исполнительной власти. Один из инструментов госконтроля — право принятия конструктивного вотума недоверия правительству или конкретному министру.

Параллельно с парламентскими выборами правящая партия Польши «Право и справедливость» организует референдум, на котором будут вынесены четыре вопроса:

1)«Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма, навязанного европейской бюрократией?»

2)«Поддерживаете ли вы продажу госимущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?»

3)«Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?» (ранее показатель увеличили до этой планки, но потом вновь снизили до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно)

4)«Поддерживаете ли вы снятие заграждений на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?»

Кто участвует в выборах

Политическую жизнь Польши на протяжении последнего десятилетия определяли две коалиции — «Объединенные правые» и «Гражданская коалиция».

В «Объединенные правые» входит правящая с 2015 года партия «Право и справедливость» (ПиС) во главе с лидером Ярославом Качиньским. В коалицию входят также Республиканская партия, «Суверенная Польша» и «Обновление Республики Польша». Все они проводят курс на консервативную, христианско-демократическую и умеренно националистическую политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский

Фото: Reuters Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский

Фото: Reuters

«Объединенные правые» имеют в действующем парламенте страны 275 голосов — почти половину. По данным последних опросов, у правящей партии сейчас от 33,8% до 38% голосов избирателей, она удерживает первое место во всех опросах. Однако с начала 2023 года в стране наблюдается снижение поддержки партии большинства.

Главной оппозиционной силой является «Гражданская коалиция» с центральной партией «Гражданская платформа» (ГП) и ее лидером, премьером Польши в 2007–2014 годах Дональдом Туском. Главная партия блока придерживается либерал-консервативной идеологии. В коалицию также входят «Зеленые», левоцентристская «Польская инициатива» и центристская «Современная».

В нынешнем парламенте Польши коалиция занимает второе место по количеству голосов — 169. Согласно опросам, «Гражданская коалиция» сейчас на втором месте и может рассчитывать на поддержку от 28,1% до 30% избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel, Reuters Лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Рассчитанные на жителей сельской местности и малообеспеченных граждан Польская крестьянская партия и правоцентристская «Польша 2050» сформировали блок «Третий путь», которому пророчат 9% поддержки населения. Вслед за ним с небольшим отставанием идут крайне правая партия «Конфедерация» (8,8%) и «Новые левые» (8,7%).

Программы партий

Представители ПиС пропагандируют традиционную модель семьи, поддерживают усиление влияния католической церкви в обществе. В стране запрещены однополые браки и аборты. После своей победы на выборах партия планирует увеличить минимальную заработную плату, детские выплаты, а также обеспечить бесплатными лекарствами пенсионеров.

В международной политике ПиС в первую очередь ориентируется на США, у партии ярко выраженная антироссийская риторика. С Евросоюзом и, в частности, с Германией у руководства страны натянутые отношения.

Представители оппозиционной ГП в случае победы обещают легализовать аборты до 12-й недели беременности и рассмотреть вопрос о легализации однополых браков, а также выступают за переход страны на евро. В партии хотят ввести специальные выплаты в размере около $350 для пожилых женщин, которые воспитывают внуков и позволяют матерям не уходить в декрет. Рассматривается введение четырехдневной рабочей недели.

В плане международных отношений ГП выступает за ориентацию как на США, так и ЕС — у лидера партии Дональда Туска близкие связи с европейскими структурами (ранее он занимал пост председателя Евросоюза). В отношении России партия придерживается европейского курса, однако ранее Дональд Туск называл санкции против РФ малоэффективными. Будучи премьер-министром Польши, он призывал к налаживанию польско-российских отношений. Представители ПиС называют Дональда Туска близким другом президента РФ Владимира Путина.

Блок «Третий путь» озабочен аграрными вопросами, в программе объединения есть пункт о достижении климатической нейтральности Польши к 2050 году. Крайне правая «Конфедерация» выступает за выход из НАТО, шенгенской зоны и ЕС, за ограничение миграции из неевропейских стран и возвращение смертной казни. Также представители партии против однополых браков и призывают упростить правила владения оружием. Партия «Новые левые», занимающая последнее место в рейтингах, исповедует монархические принципы и поддерживает РФ в конфликте с Украиной.

Скандалы перед выборами

Неуверенность правящей коалиции в победе на выборах вылилась в несколько международных скандалов. Например, власти Польши ввели эмбарго на поставки зерна с Украины, встав на защиту местных фермеров, которые составляют весомую часть электората ПиС.

Поначалу инициативу поддержала Еврокомиссия, но позже выступила против пролонгации эмбарго. Это не помешало польским властям отказаться пускать на свой рынок украинское зерно. Одновременно они ужесточили риторику в адрес Киева.

Во время взаимных обвинений президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с «утопающим». Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава «больше не будет передавать оружие» Киеву.

На почве миграционного кризиса в Германии у Польши возник конфликт и с немецкими властями. Члены ПиС гневно отреагировали на предположение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что пограничный кризис связан со скандалом с визовой коррупцией в Польше.

27 сентября Германия усилила контроль на германско-польской границе. В ответ глава МИД Польши Збигнев Рау потребовал от господина Шольца «уважать суверенитет» и «не вмешиваться во внутренние дела» страны. Официальный пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что это не от Польши надо отгораживаться, а Польше, возможно, стоит усилить контроль на границе с Германией.

Как заявляют в оппозиционной ГП, ПиС может довести страну до окончательного разрыва с ЕС, в результате чего граждане Польши лишатся возможности ездить на заработки в Германию и другие западные страны, а европейские фонды перестанут давать дотации в бюджет страны. «Гражданская платформа» в случае своей победы на выборах пообещала отдать под суд нынешнее правительство Польши.

Как отмечает британская газета The Financial Times, происходящее сегодня в республике сильно расстраивает Брюссель, где и так еле скрывают, что искренне желают победы оппозиции во главе с Дональдом Туском. По словам чиновников ЕС и дипломатов, еще один срок ПиС обернется «глубоким расколом между Варшавой и Брюсселем» и поставит под угрозу консенсус в Евросоюзе.

Евгений Федуненко