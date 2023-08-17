Былое и референдумы

Правящая партия Польши «Право и справедливость» решила параллельно со всеобщими выборами 15 октября организовать еще и референдум. На плебисцит планируют вынести четыре вопроса: о миграционной политике ЕС, повышении пенсионного возраста, приватизации предприятий и безопасности границ. Власти настаивают, что столь важные темы необходимо обсудить с населением, а в целях экономии денег и времени логичнее всего провести выборы и референдум в один день. Оппозиция же считает, что руководство страны занимается популизмом и таким образом пытается помешать ей победить в честной борьбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский

Фото: Michal Dyjuk / AP Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский

Фото: Michal Dyjuk / AP

На 15 октября в Польше назначены всеобщие выборы, по итогам которых партия вице-премьера Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС) попытается уйти на третий срок подряд, а оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с экс-премьером Дональдом Туском (2007–2014 годы) намерена ей в этом помешать. По данным опросов, правящая политическая сила лидирует с 36% поддержки, что не позволяет ей рассчитывать на самостоятельное формирование нового правительства. Кроме того, оппозиция не сильно отстает, пользуясь симпатиями 29% электората. Неуверенность в победе, кажется, толкает действующие власти и к нестандартным решениям — параллельно с выборами власти решили организовать референдум по миграционной реформе ЕС.

Гражданам предложат ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма, навязанного европейской бюрократией?»

Другими словами, поляки должны будут выразить свое отношение к новому подходу Евросоюза к миграции, который предполагает распределение беженцев из стран, куда их прибывает больше всего, в другие государства объединения. При этом если какое-либо правительство не захочет принимать вновь прибывших, то оно сможет откупиться, заплатив по €22 тыс. за каждого положенного ей, но непринятого мигранта. Учитывая, что, согласно различным опросам, 67–76% населения Польши выступают против разработанного в Брюсселе механизма, ставка правящей партии на эту проблему как инструмент привлечения дополнительных голосов вполне объяснима.

Правда, руководству республики этого показалось мало, и оно решило дополнить референдум еще тремя вопросами:

«Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?»,

«Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?» (ранее показатель увеличили до этой планки, но потом вновь снизили до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно),

«Поддерживаете ли вы снятие заграждений на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?».

Вечером в среду, 16 августа, президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону об общенациональном референдуме, позволяющую провести плебисцит в день парламентских выборов 15 октября. А в четверг польские законодатели 233 голосами за при 211 против утвердили план правительства по организации референдума.

«Кто-нибудь выступает за то, чтобы принимать нелегальных мигрантов, ослаблять охрану границ, распродавать государственные компании и заставлять людей дольше работать перед выходом на пенсию? Если да, то эти люди должны голосовать за оппозиционные партии Польши, а не за правящую партию ПиС, которая выносит эти четыре вопроса на референдум»,— иронично подметило политический подтекст инициированного плебисцита издание Politico.

Официально правящая партия настаивает, что речь идет о жизненно важных для Польши вопросах, а в демократиях они должны решаться в согласии и единстве с народом. Проведение же плебисцита в один день с выборами якобы обусловлено просто желанием сэкономить деньги стране и время электорату.

Другое дело, что то, каким образом власти республики решили знакомить поляков с предстоящим референдумом, больше похоже на предвыборную кампанию и дополнительный инструмент в борьбе с оппозицией.

С 11 по 14 августа в сети появлялись видео, где политики из ПиС поясняли гражданам важность каждого из четырех вопросов. Тон задал Ярослав Качиньский, рассказавший о приватизации госпредприятий. «Для нас голос простых поляков решающий. Голос иностранных политиков, в том числе немецких, не имеет значения»,— заявил лидер правящей партии, параллельно обвинив Дональда Туска в обслуживании интересов Германии.

Об угрозе повышения пенсионного возраста поведать обществу честь выпала экс-премьеру и действующему европарламентарию Беате Шидло. Она заявила, что «Туск и "Платформа" много говорят о женщинах и они заставили их работать почти до смерти, равно как и мужчин». Она напомнила, что спасение поляков от «губительных решений правительства Туска» было всегда приоритетом ПиС.

Бороться с брюссельской бюрократией, чьим посланником, естественно, был представлен Дональд Туск (председатель Европейского совета в 2014–2019 годах), довелось премьер-министру Матеушу Моравецкому. Глава правительства спросил поляков, хотят ли они, чтобы было как в Западной Европе — «изнасилования, убийства, поджоги, разрушение улиц, страшные кварталы», и заверил, что ПиС решительно говорит «нет» нелегальной миграции. «Туск — самая большая угроза нашей безопасности»,— подчеркнул господин Моравецкий.

Наконец, в защиту забора выступил министр обороны Мариуш Блащак, отметивший, что «Польша может стать следующей целью» президента РФ Владимира Путина, а потому нынешнее руководство последовательно укрепляет армию и возводит барьеры на границах, в отличие от Дональда Туска и его команды, которые в свое время ликвидировали войсковые части на востоке страны, а затем раскритиковали власти за строительство заграждений.

Так или иначе, инициативу в обществе восприняли неоднозначно. Например, по мнению экс-главы Национальной избирательной комиссии Войцеха Гермелинского, речь идет о проведении референдума по принципу «лучше быть молодым и богатым, чем старым и бедным». А другие критики плебисцита указывают на то, что поднимаемые вопросы не более чем популизм, поскольку оппозиция вовсе не настаивает на повышении пенсионного возраста или демонтаже забора. «Зачем пугать тем, чего никто не предлагает?» — задается вопросом публицист Томаш Кшижак в колонке для газеты Rzeczpospolita. Депутат от оппозиционной Левой партии Агнешка Демьянович-Бак и вовсе уверена, что все дело в «еще одном способе присвоения государственных средств для финансирования избирательной кампании».

Несмотря на все признаки манипуляции, ставка правящей партии может сработать. По мнению депутата от Левой партии Кшиштофа Гавковского, «благодаря референдумной кампании (ПиС.— “Ъ”) будет прокачивать свою парламентскую кампанию на стероидах». Тем не менее оппозиция не намерена сдаваться и призывает бойкотировать референдум. «Я торжественно объявляю этот референдум недействительным… Настоящим референдумом будет голосование по единственному важному вопросу: кто будет править Польшей после 15 октября»,— заявил Дональд Туск. Он также напомнил, что другой правый политик Европы, премьер Венгрии Виктор Орбан, прибегал к аналогичному методу, соединяя выборы с популистскими плебисцитами, в том числе в 2016 году по вопросу миграции, навязываемой, естественно, Брюсселем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Кроме того, на 1 октября господин Туск наметил «Марш миллионов сердец», самую масштабную акцию протеста в стране за последние годы, и надеется, что за две недели до выборов манифестация сыграет на пользу польской оппозиции (см. “Ъ” от 10 августа).

После таких слов и сравнений на Дональда Туска тут же обрушился Матеуш Моравецкий, заподозрив того в недемократичности. «В этом и заключается демократия — предоставление народу права голоса… Это вопросы экономического суверенитета, энергетического суверенитета, безопасности поляков... А вы, мистер Туск, можете признать недействительным референдум в Германии»,— сказал действующий премьер.

Алексей Забродин