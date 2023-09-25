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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Польши обвинил Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики. Таким образом господин Рау прокомментировал заявление канцлера, в котором он раскритиковал Польшу за ускоренную выдачу виз мигрантам и допустил ужесточение контроля на границе Евросоюза.

«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей, провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Польшей 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается ведущихся в Польше судебных разбирательств. Заявления в этой связи свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию»,— написал глава польского МИДа в соцсети X.

Господин Рау призвал канцлера уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб двусторонним отношениям.

Заявление господина Шольца прозвучало, после того как в Польше возбудили дело из-за незаконного ускорения процедур выдачи виз мигрантам. Еврокомиссия попросила у Варшавы разъяснения в связи с тем, что часть виз выдавалась за взятки.

Как сообщала газета Rzeczpospolita, после обнародования информации о незаконной схеме выдачи виз за деньги глава МИД Польши Петр Вавжик был уволен с должности. По данным прокуратуры, таким образом визы получили свыше 268 иностранцев.

Эрдни Кагалтынов

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