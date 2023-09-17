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Коммерсантъ FM
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Польша сообщила о строительстве электронного барьера на границе с Белоруссией

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский.

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км»,— рассказал чиновник в ходе своей пресс-конференции.

Он уточнил, что электронный барьер будет включать в себя примерно 4,5 тыс. круглосуточно работающих камер, тепловизоров и датчиков движения. По его словам, все желающие польские компании могут подать заявку на участие до 22 сентября 2023 года, к строительству можно будет приступить уже в текущем году. Главный комендант погранслужбы Польши Томаш Прага подчеркнул, что, по его мнению, электронный барьер — это «инновационное решение, которое позволит охранять границу 24 часа в сутки и нормально пользоваться рекой».

1 августа Польша объявила о наращивании контингента Вооруженных сил на границе с Белоруссией из-за роста потока мигрантов на белорусской границе, а также из-за присутствия на территории соседнего государства бойцов российской частной военной компании «Вагнер». Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о начале работ по возведению военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени должны приступить к службе в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. За прошедший год польские власти зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Варшава публично пообещала принять в связи с этим «все необходимые меры в самые короткие сроки».

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».

Александр Кислов

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