На польских выборах зазвучал «Вагнер»

В Польше в ближайшее время должны объявить дату осенних выборов в Сейм. Согласно опросам, либеральная «Гражданская коалиция» во главе с лидером оппозиции, экс-премьером Дональдом Туском сокращает отставание от правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. Неожиданно соперники решили разыграть в предвыборной кампании карту ЧВК «Вагнер», чье возможное появление на белорусско-польской границе бурно обсуждается в местных СМИ. На этом фоне господин Туск обвинил правых в сговоре с вагнеровцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер оппозиции экс-премьер Польши Дональд Туск обвинил правительство в том, что оно намеренно раздувает угрозу, исходящую от отрядов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Czarek Sokolowski / AP Лидер оппозиции экс-премьер Польши Дональд Туск обвинил правительство в том, что оно намеренно раздувает угрозу, исходящую от отрядов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Похоже, что ПиС ищет помощи у вагнеровцев из страха перед выборами. Марш миллионов сердец выбьет эти идеи из их головы. Увидимся 1 октября в Варшаве!» — написал в воскресенье Дональд Туск в Twitter, анонсируя уже вторую крупную антиправительственную демонстрацию (первая прошла 4 июня, в годовщину первых частично свободных выборов 1989 года, в ней приняло участие около полумиллиона поляков).

Правые, которые находятся во власти с 2015 года и надеются ее удержать, в долгу не остались. Премьер-министр Матеуш Моравецкий из ПиС оставил саркастический твит в адрес «лидера "Гражданских плутов"» (каламбур с названием основанной Дональдом Туском «Гражданской платформы», которая составляет ядро «Гражданской коалиции»).

Господин Моравецкий обвинил экс-премьера, занимавшего пост в 2007–2014 годах, в игнорировании «реальных угроз». «Он всегда внимал интересам своих кукловодов, прятался за костюмом (бывшего канцлера ФРГ.— “Ъ”) Ангелы Меркель, пока Германия и Россия строили "Северный поток-2". У меня просьба к Европейской народной партии: заберите своего человека обратно в Брюссель (после ухода из польской политики Дональд Туск был председателем Евросовета, а потом возглавлял фракцию ЕНП в Европарламенте.— “Ъ”)»,— саркастически заметил глава правительства.

Именно с подачи Матеуша Моравецкого в Польше вот уже несколько дней муссируется тема вагнеровцев. Посещая недавно завод по ремонту предназначенных Украине танков Leopard в Гливице (бывшем немецком Гляйвице, где нацисты 1 сентября 1939 года инсценировали нападение поляков на радиостанцию и использовали эту провокацию для вторжения в Польшу), премьер-министр поделился «чувствительной информацией». По его данным, «более ста наемников группы "Вагнер"» двинулись в сторону Сувалкского перешейка (участок в Польше и Литве, отделяющий Белоруссию от Калининградской области РФ.— “Ъ”) неподалеку от Гродно и теперь якобы «готовят почву для дальнейшего гибридного нападения на польскую территорию».

«Вероятно, они (вагнеровцы.— “Ъ”) будут замаскированы под белорусских пограничников. И будут помогать нелегальным иммигрантам проникать в Польшу, дестабилизировать ее. А возможно, и сами попытаются просочиться в Польшу, притворяясь нелегальными иммигрантами»,— утверждал господин Моравецкий, подхватив сказанные в шутку слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о бойцах ЧВК, рвущихся «на экскурсию в Варшаву и Жешув».

Кстати, сам господин Лукашенко 1 августа дал понять: высказывания польского премьера не соответствуют действительности. «Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещалось. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно»,— успокоил поляков белорусский лидер. По его мнению, Польша вообще должна «спасибо сказать» Белоруссии, которая на своей территории сдерживает «ребят, заряженных на войну».

Тем временем постоянные разговоры о наемниках ЧВК, заполнившие польское инфополе, создают в стране «нервозный климат», который, по мнению экспертов, играет на руку действующей власти. «Состояние тревоги, угроза прорыва границы, риск выстрелов — все это, с точки зрения ПиС, положительная повестка. Ведь она порождает чувство страха. Избирателям внушают, что выборы проходят в тот момент, когда правительство героически борется с провокациями»,— отметил политический обозреватель Яцек Гадек в эфире телеканала TVN24.

Ситуацией не преминул воспользоваться Дональд Туск, возложивший ответственность на ПиС. «Нужно понимать, что сам Туск не верит ни в какой "заговор" Качиньского с "Вагнером" — и вообще никто в это не верит. Но выборы все ближе, а в разгар предвыборной кампании все средства хороши. Поэтому и ПиС, как верно подмечал Туск, пытается мобилизовать электорат любыми способами, и точно так же это пытается делать сам Туск»,— поделился с “Ъ” близкий к польским властям политолог на условиях анонимности. По его словам, обе соперничающие партии «пытаются сплотить избирателей против одного и того же врага в лице России». «Каждый по-своему разыгрывает российскую карту в своих интересах, прекрасно понимая, что в отношениях с Москвой они ничего испортить не могут, ибо портить там уже нечего. Туск играет на сегодняшнем реальном страхе поляков перед вагнеровцами, а качиньцы апеллируют к прошлому, пытаясь уличить Туска в заигрывании с Москвой в бытность премьер-министром»,— отметил собеседник “Ъ”.

Недаром премьер Моравецкий, стремясь уколоть лидера «Гражданской платформы», упомянул о его «коллеге с сопотского пирса». Это был намек на совместную прогулку господина Туска под камерами с Владимиром Путиным, который в качестве главы правительства РФ в сентябре 2009 года прилетал в Гданьск. Там проходили памятные мероприятия по случаю 70-летней годовщины начала Второй мировой войны, в которых Россия и Польша еще могли участвовать сообща. Дональду Туску припоминают желание перезагрузить отношения с Москвой и ставят в вину заключение газовых контрактов с РФ, которые, как теперь говорят в Варшаве, «нанесли ущерб национальным интересам страны».

Никто в Польше не сомневается, что именно против экс-премьера направлен закон о создании госкомиссии по борьбе с российским влиянием, который ПиС с боем провела через Сейм. СМИ окрестили его Leх Tusk («закон Туска»), а депутат от «Гражданской платформы» Марчин Кирвинский назвал «законом в стиле Сталина». С его помощью в Варшаве собираются выявлять «агентов Кремля» среди чиновников, занимавших высокие должностные посты в 2007–2022 годах.

Сейчас закон повторно отправился на подпись к президенту, передает Gazeta Wyborcza. На 16–17 августа назначено заседание Сейма, на котором изберут членов комиссии. Затем в течение 14 дней они установят правила своей работы и ближе к выборам начнут выводить на чистую воду политиков, «действовавших под российским влиянием».

В документ, принятый еще в мае, пришлось вносить поправки после возмущения правозащитников, назвавших Lex Tusk неконституционным. Согласно задумке, члены комиссии получали неограниченные полномочия, сравнимые с прокурорскими. Они наделялись правом отстранять от власти «врагов народа» на срок до десяти лет. А значит, у Дональда Туска, который наверняка стал бы фигурантом дела, в случае победы не было бы шансов вернуться в премьерское кресло. Согласно обновленной версии закона, члены Сейма и Сената не смогут лично заседать в комиссии и налагать на подозреваемых штрафные санкции («контрмеры»). «Однако контрольные, следственные и директивные полномочия у нового органа сохранятся»,— разъясняет Rzeczpospolita.

Между тем в последние месяцы растут не только рейтинги «Гражданской коалиции» (хотя она по-прежнему уступает ПиС), но и симпатии граждан лично к Дональду Туску. Проевропейский политик, вернувшийся в Варшаву из брюссельских коридоров и ведущий за собой крупнейшую оппозиционную силу в стране, обошел по популярности консервативного вице-премьера Качиньского (по данным института IBRIS, 35,9% против 29,7%). Последний стремится играть на «скрепах» поляков — проводит «семейные пикники», призывает польских женщин больше рожать и успокаивает местных фермеров, протестующих против беспошлинного ввоза зерна из Украины по решению Еврокомиссии.

Даже ориентировочная дата выборов (воскресенье, 15 октября) символически привязана ко Дню папы — государственному празднику, отмечаемому в Польше 16 октября в честь избрания понтификом Иоанна Павла II. Впрочем, власти не спешат официально назначать день голосования. «Не исключено, что выборы перенесут на более позднюю дату,— передает польское Radio Zet.— Ходят даже слухи о планах ввести чрезвычайное положение, оправданное ситуацией на Украине. Недаром Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий и (министр обороны Польши.— “Ъ”) Мариуш Блащак в последнее время зачастили на границу с Белоруссией. Возможно, это подготовка польской общественности к такому сценарию».

Антонина Дроздова