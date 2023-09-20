Из зерна выросло что-то не то

Торговая война между Польшей и Украиной может иметь далеко идущие последствия и привести к сокращению поддержки Киева со стороны Варшавы. Особенно болезненно там были восприняты слова украинского президента Владимира Зеленского, что «некоторые друзья в Европе» подыгрывают Москве. Они прозвучали в ответ на решение Варшавы ввести одностороннее эмбарго на часть сельхозпродукции, ввозимой с Украины. После выступления господина Зеленского Польша задумалась о расширении эмбарго. Речь также идет о сокращении помощи украинским беженцам. Возможен пересмотр политики и на других направлениях. Впрочем, не исключено, что ситуация изменится после парламентских выборов в Польше в середине октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сев подсолнечника на Украине, май 2023 года

Фото: Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images Сев подсолнечника на Украине, май 2023 года

Фото: Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

Варшава может расширить эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они таким образом обострят этот конфликт, мы добавим еще больше продуктов к запрету на ввоз на территорию Республики Польша»,— сказал он в эфире телеканала Polsat news.

Эти слова стали реакцией на выступление президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Тот отметил, что после отказа России от зерновой сделки, позволявшей экспорт украинской сельхозпродукции через черноморские порты, Киев работает над сохранением сухопутных маршрутов. Но, дал понять господин Зеленский, с этим есть проблемы: «Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера». Таким образом Владимир Зеленский прокомментировал принятое на днях властями Польши, Словакии и Венгрии решение об одностороннем эмбарго на ввоз нескольких наименований украинской сельхозпродукции.

Три страны решили действовать вразрез с постановлением Еврокомиссии о прекращении запрета на поставки украинской сельхозпродукции (см. “Ъ” от 16 сентября).

Дело в том, что она зачастую оседает в соседних странах вместо того, чтобы идти через них транзитом в другие регионы. Это ведет к переизбытку продукции на рынке, снижению цен и, соответственно, недовольству местных фермеров. Тем не менее Еврокомиссия приняла к сведению готовность Украины ужесточить контроль за экспортом четырех групп товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника).

Украинскую сторону возмутила позиция Варшавы, Братиславы и Будапешта, и она подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Кроме того, Киев намерен в ближайшие дни ввести эмбарго на ряд наименований польской сельскохозяйственной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского (слева) и Анджея Дуды в Варшаве, апрель 2023 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters Встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского (слева) и Анджея Дуды в Варшаве, апрель 2023 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной на Украину» — так прокомментировал поданный Киевом иск в ВТО президент Польши Анджей Дуда, который, как и Владимир Зеленский, принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Намек касался транзита оружия и гуманитарной помощи на Украину, идущего через Польшу. Господин Дуда также добавил: «Украина ведет себя как утопающий, хватающийся за все, но мы, помогая ей, имеем право защищаться от причинения нам вреда». Он также в очередной раз пояснил, что Польша не закрывала границ для транзита украинского зерна, напротив, его поток через польские транспортные коридоры сейчас вырос в два раза по сравнению с ситуацией в феврале или марте.

На этом фоне польская газета Rzeczpospolita сообщила, что планировавшаяся на полях Генассамблеи встреча президентов Зеленского и Дуды была отменена.

Правда, не исключалось, что она состоится позже. Но атмосфера в любом случае накалилась до предела. Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью польскому новостному агентству РАР отметил, что действия Украины «производят определенное впечатление на польское общественное мнение». «Мы хотели бы поддержать Украину, но, чтобы это было возможно, мы должны иметь поддержку польских граждан в этом вопросе. В связи с этим, если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину»,— сказал он.

В первую очередь изменение общественных настроений в Польше заметно по отношению к беженцам. За полтора года число поддерживающих их въезд с Украины снизилось с 91% до 69%. Соответственно, меняется и риторика правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). Особенно ясно это ощутимо с приближением намеченных на 15 октября парламентских выборов.

В ходе предвыборной кампании ПиС пообещала защищать суверенитет Польши и продвигать протекционизм в сфере сельского хозяйства.

Януш Ковальский, заместитель министра сельского хозяйства Польши, заявил британской газете Financial Times, что Украине следует рассмотреть «полную картину» и лучше осознавать растущую усталость от беженцев. Последние опросы общественного мнения показывают, что альянс ультраправых националистических сил «Конфедерация свободы и независимости», чьи избиратели в целом разделяют те же патриотические и католические ценности, что и электорат ПиС, может набрать от 7% до 11,4% голосов. На последних общенациональных выборах в 2019 году «Конфедерация» набрала 6,8%. Рост популярности связан с тем, что альянс успешно эксплуатирует растущую усталость от украинских беженцев, а также недовольство польских фермеров.

Эти настроения учитывают польские власти. Так, правительство заявило, что Варшава, скорее всего, сократит с 2024 года финансовую поддержку украинских беженцев. При этом Еврокомиссия предлагает продлить временное убежище для украинцев с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025-го.

Впрочем, большинство поляков по-прежнему выступают за поддержку Украины. И, чувствуя это, председатель правящей ПиС Ярослав Качиньский, выступая в среду перед избирателями, заявил: «Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину.— “Ъ”) до победы». Так что ситуация в украино-польских отношениях может сгладиться после парламентских выборов.

Марианна Беленькая