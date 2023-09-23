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Коммерсантъ FM
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Шольц допустил ужесточение контроля на границах ЕС из-за притока мигрантов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз может ужесточить контроль на внешних границах и ввести дополнительные меры из-за притока мигрантов. При этом он подчеркнул, что Германия продолжит предоставлять убежище тем, кто в нем нуждается.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олаф Шольц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заявление канцлера прозвучало, после того как в Польше возбудили дело из-за незаконного ускорения процедур выдачи виз мигрантам. Еврокомиссия попросила у Варшавы разъяснения в связи с тем, что часть виз выдавалась за взятки.

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища. Должно быть так: тот, кто приезжает в Польшу, регистрируется там и проходит там процедуру получения убежища»,— сказал Олаф Шольц на мероприятии СДПГ в Нюрнберге (цитата по Tagesspiegel). Господин Шольц добавил, что ситуацию стоит обсудить с польским правительством.

Как сообщала газета Rzeczpospolita, после обнародования информации о незаконной схеме выдачи виз за деньги глава МИД Польши Петр Вавжик был уволен с должности. По данным прокуратуры, таким образом визы получили свыше 268 иностранцев.

Лусине Баласян

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