Премьер Моравецкий: Польша больше не поставляет оружие Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Polsat, что его страна больше не поставляет Украине вооружение. По его словам, сейчас Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.
Матеуш Моравецкий
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
Сейчас в отношениях между Польшей и Украиной наблюдается охлаждение в связи с решением Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Запрет также ввели Венгрия и Словакия. Страны обосновали решение защитой интересов фермеров.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев может ввести ответное эмбарго на определенные товары. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии из-за продления запрета на импорт зерна. Запланированная ранее встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского была отменена из-за нехватки времени у господина Дуды.
Подробнее — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».