Премьер Моравецкий: Польша больше не поставляет оружие Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Polsat, что его страна больше не поставляет Украине вооружение. По его словам, сейчас Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сейчас в отношениях между Польшей и Украиной наблюдается охлаждение в связи с решением Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Запрет также ввели Венгрия и Словакия. Страны обосновали решение защитой интересов фермеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев может ввести ответное эмбарго на определенные товары. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии из-за продления запрета на импорт зерна. Запланированная ранее встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского была отменена из-за нехватки времени у господина Дуды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Эрдни Кагалтынов