У НАТО много вопросов

В Брюсселе 12 октября прошел второй день встречи министров обороны стран НАТО. В связи с бурными событиями в мире программа была как никогда насыщенной. Помимо Украины, обсуждения и принятия решений требовали война между Израилем и палестинским движением «Хамас», напряженность в Косово, инцидент с газопроводом Balticconnector, соединяющим Финляндию со странами Балтии, и ставшая за полтора года традиционной тема вступления в НАТО Швеции. Итоги двухдневных заседаний подвел генсек альянса Йенс Столтенберг, который оказался сдержан в оценках, но не в эмоциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе

Фото: Johanna Geron, Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе

Фото: Johanna Geron, Reuters

Первый день различных заседаний в Брюсселе, на которые приехал и президент Украины Владимир Зеленский, был предсказуемо посвящен помощи Киеву (см. “Ъ” от 12 октября). Внимание в среду привлекли неоднократно повторенные главой Пентагона Ллойдом Остином слова о том, что «лидерство США имеет значение», но и другие союзники играют большую роль в общих делах. И хотя господин Остин уверял, что возникшие в Вашингтоне разногласия между демократами и республиканцами будут преодолены, вероятно, не все партнеры верили, что это произойдет быстро и безболезненно. Во всяком случае, на второй день заседаний чувствовалось, что какие-то сомнения на этот счет у участников сохранились.

Йенс Столтенберг, предваряя дискуссии 12 октября, заявил, что министрам обороны стран НАТО предстояло обсудить «огромный список вопросов» — от поддержки Украины и укрепления боеспособности альянса до операций блока в Косово и Ираке, не говоря уже о необходимости поддержать Израиль, подвергшийся нападению боевиков «Хамаса».

Для решения последней задачи к главам военных ведомств альянса специально подключился по видеосвязи их израильский коллега Йоав Галант. На этом, возможно, господину Столтенбергу стоило и закончить анонсы, но он зачем-то добавил, что партнеры, действительно, ценят американское лидерство по всем этим вопросам, однако «европейские союзники и Канада по-настоящему активизировались и также оказывают существенную поддержку Украине».

Возможно, сказалось присутствие рядом Ллойда Остина, однако обстоятельства, вызванные разладом в Вашингтоне, кажется, действительно как никогда требовали от союзников единства и скоординированных усилий, а потому генсек НАТО и решил лишний раз напомнить об этом партнерам. К тому же к моменту встречи к вызовам за пределами альянса добавились внутренние угрозы. Незадолго до брюссельской встречи был серьезно поврежден газопровод в Балтийском море между Финляндией и Эстонией (см. “Ъ” от 12 октября). НАТО пообещало «решительный ответ», если окажется, что воздействие на трубу было преднамеренным. Неудивительно, что общественность принялась гадать, пришли ли союзники к каким-то выводам и когда в таком случае ждать ответ, а главное — кому и в какой форме.

Между тем по внеочередному, но важному вопросу — Израилю — еще до подведения итогов заседания стало понятно: ничего экстраординарного ближневосточный союзник от западных партнеров не ждет.

И если кто-то опасался, что альянсу придется серьезно ввязаться в конфликт, то постпред Израиля при ЕС и НАТО Хаим Регев всех успокоил. В комментарии газете The Guardian он пояснил: Израиль «не просит ничего специфического от НАТО», а ожидает от блока «сильного заявления», поскольку речь идет о «черном и белом» и не предполагает двусмысленных толкований.

С одной стороны, это упрощало задачу. С другой — наличие в блоке Турции, официальные лица которой в последние дни больше напоминали о необходимости создания палестинского государства, нежели сочувствовали Израилю, добавляло неопределенности.

Так или иначе, отвечать на многочисленные вопросы пришлось Йенсу Столтенбергу, вышедшему по итогам заседаний к прессе. Примечательно, что на этой пресс-конференции генсек почти не касался Украины. Конечно, это было во многом связано с тем, что украинской теме был посвящен весь предыдущий день, однако все равно выглядело довольно необычно.

Первым делом господин Столтенберг сообщил, что господин Галант проинформировал союзников об обстановке в Израиле, а те, в свою очередь, «решительно осудили неспровоцированные террористические атаки на гражданское население и призвали ("Хамас".— “Ъ”) к немедленному освобождению заложников».

Генсек НАТО подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, а ряд членов альянса «дали понять, что оказывают практическую поддержку Израилю». При этом Столтенберг добавил, что «по мере развития конфликта необходима защита гражданских лиц».

Последняя ремарка вызвала наибольший интерес у журналистов, которые напомнили Йенсу Столтенбергу, что Израиль отключил сектор Газа от энергоснабжения и воды, и поинтересовались, насколько чиновник считает подобные действия «пропорциональным ответом» «Хамасу». Генсек НАТО на это поспешил заверить, что «альянс не вовлечен в ситуацию как альянс», но обеспокоен происходящим. Но заметил, что участники встречи напомнили израильскому коллеге о «правилах ведения войны», которые необходимо соблюдать. И все же господин Столтенберг сделал акцент на то, что министры стран—членов НАТО осуждают «жестокость и насилие, за которое ответственен "Хамас"».

Он также заявил, что Запад строго предостерегает любые силы от желания использовать конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах, на что тут же получил вопрос, а не вовлечена ли во все это Россия. Однако Йенс Столтенберг не захотел пускаться в предположения и сказал, что речь идет «об организациях и странах на Ближнем Востоке, враждебных Израилю», например «Хезболле» и Иране. Защищать Москву генсек НАТО не стал, но и обвинять тоже.

Среди прочего он отчитался об усилении миссии альянса в Косово, призвал Белград и Приштину избегать не только провокационных действий, но и слов, заявил о необходимости двум сторонам вернуться к переговорам под эгидой Евросоюза и признался, что ситуация на Балканах остается напряженной. Кроме того, господин Столтенберг анонсировал проведение на следующей неделе учений ядерных сил альянса в Средиземном море «Стойкий полдень». И это был единственный раз, когда чиновник во время пресс-конференции упомянул Украину, отметив, что «война России — напоминание о том, какую важную роль играет ядерное оружие в сдерживании агрессии». По его словам, предстоящие учения станут «сигналом, что НАТО будет защищать всех союзников».

Между тем одна из присутствовавших на заседании стран — Швеция — до сих пор не получила статус полноценного союзника. И хотя Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм — «не полноценный союзник», он поспешил отметить, что Анкара 12 октября пообещала в скором времени урегулировать этот вопрос, а потому и генсек НАТО, и «все союзники» ей верят и ждут неотложных действий. Чтобы и Швеция могла рассчитывать на защиту блока.

Необходимость консолидации, с точки зрения генсека НАТО, доказывает и произошедший в Балтийском море инцидент — повреждение трубопровода Balticconnector. При этом никаких новых подробностей, связанных с инцидентом, Йенс Столтенберг не привел.

Виновных и подозреваемых он предпочел не называть, но снова предупредил: если авария окажется следствием преднамеренных действий, ответ НАТО будет «решительным». Впрочем, несмотря на уточняющие вопросы, он предпочел не раскрывать, каким именно может быть этот ответ. И лишь заверил, что после взрывов на «Северных потоках» альянс усилил защиту подводной критической инфраструктуры и «многого добился». Тем не менее подобная инфраструктура — это тысячи километров труб и кабелей, проложенных по морскому дну, а потому она в любом случае будет уязвима, признал господин Столтенберг.

К этому моменту генсек НАТО явно рассказал уже все, что мог и хотел, однако в программе пресс-конференции оставался слот для последнего вопроса. «Расскажите, что было на видео, которые показал министр обороны Израиля?» — вернули Йенса Столтенберга к главной теме последних дней.

«Это были ужасные фотографии и видео жертв нападения на Израиль… Думаю, это лучше спрашивать у Израиля… Это были очень жестокие нападения, пострадали гражданские, молодежь. Это очень эмоционально тяжело. Для всех»,— заключил господин Столтенберг и удалился.

Алексей Забродин