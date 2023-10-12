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Коммерсантъ FM
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У НАТО много вопросов

Министрам обороны альянса пришлось обсуждать все сразу

В Брюсселе 12 октября прошел второй день встречи министров обороны стран НАТО. В связи с бурными событиями в мире программа была как никогда насыщенной. Помимо Украины, обсуждения и принятия решений требовали война между Израилем и палестинским движением «Хамас», напряженность в Косово, инцидент с газопроводом Balticconnector, соединяющим Финляндию со странами Балтии, и ставшая за полтора года традиционной тема вступления в НАТО Швеции. Итоги двухдневных заседаний подвел генсек альянса Йенс Столтенберг, который оказался сдержан в оценках, но не в эмоциях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе

Фото: Johanna Geron, Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе

Фото: Johanna Geron, Reuters

Первый день различных заседаний в Брюсселе, на которые приехал и президент Украины Владимир Зеленский, был предсказуемо посвящен помощи Киеву (см. “Ъ” от 12 октября). Внимание в среду привлекли неоднократно повторенные главой Пентагона Ллойдом Остином слова о том, что «лидерство США имеет значение», но и другие союзники играют большую роль в общих делах. И хотя господин Остин уверял, что возникшие в Вашингтоне разногласия между демократами и республиканцами будут преодолены, вероятно, не все партнеры верили, что это произойдет быстро и безболезненно. Во всяком случае, на второй день заседаний чувствовалось, что какие-то сомнения на этот счет у участников сохранились.

Йенс Столтенберг, предваряя дискуссии 12 октября, заявил, что министрам обороны стран НАТО предстояло обсудить «огромный список вопросов» — от поддержки Украины и укрепления боеспособности альянса до операций блока в Косово и Ираке, не говоря уже о необходимости поддержать Израиль, подвергшийся нападению боевиков «Хамаса».

Для решения последней задачи к главам военных ведомств альянса специально подключился по видеосвязи их израильский коллега Йоав Галант. На этом, возможно, господину Столтенбергу стоило и закончить анонсы, но он зачем-то добавил, что партнеры, действительно, ценят американское лидерство по всем этим вопросам, однако «европейские союзники и Канада по-настоящему активизировались и также оказывают существенную поддержку Украине».

Возможно, сказалось присутствие рядом Ллойда Остина, однако обстоятельства, вызванные разладом в Вашингтоне, кажется, действительно как никогда требовали от союзников единства и скоординированных усилий, а потому генсек НАТО и решил лишний раз напомнить об этом партнерам. К тому же к моменту встречи к вызовам за пределами альянса добавились внутренние угрозы. Незадолго до брюссельской встречи был серьезно поврежден газопровод в Балтийском море между Финляндией и Эстонией (см. “Ъ” от 12 октября). НАТО пообещало «решительный ответ», если окажется, что воздействие на трубу было преднамеренным. Неудивительно, что общественность принялась гадать, пришли ли союзники к каким-то выводам и когда в таком случае ждать ответ, а главное — кому и в какой форме.

Между тем по внеочередному, но важному вопросу — Израилю — еще до подведения итогов заседания стало понятно: ничего экстраординарного ближневосточный союзник от западных партнеров не ждет.

И если кто-то опасался, что альянсу придется серьезно ввязаться в конфликт, то постпред Израиля при ЕС и НАТО Хаим Регев всех успокоил. В комментарии газете The Guardian он пояснил: Израиль «не просит ничего специфического от НАТО», а ожидает от блока «сильного заявления», поскольку речь идет о «черном и белом» и не предполагает двусмысленных толкований.

С одной стороны, это упрощало задачу. С другой — наличие в блоке Турции, официальные лица которой в последние дни больше напоминали о необходимости создания палестинского государства, нежели сочувствовали Израилю, добавляло неопределенности.

Так или иначе, отвечать на многочисленные вопросы пришлось Йенсу Столтенбергу, вышедшему по итогам заседаний к прессе. Примечательно, что на этой пресс-конференции генсек почти не касался Украины. Конечно, это было во многом связано с тем, что украинской теме был посвящен весь предыдущий день, однако все равно выглядело довольно необычно.

Первым делом господин Столтенберг сообщил, что господин Галант проинформировал союзников об обстановке в Израиле, а те, в свою очередь, «решительно осудили неспровоцированные террористические атаки на гражданское население и призвали ("Хамас".— “Ъ”) к немедленному освобождению заложников».

Генсек НАТО подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, а ряд членов альянса «дали понять, что оказывают практическую поддержку Израилю». При этом Столтенберг добавил, что «по мере развития конфликта необходима защита гражданских лиц».

Последняя ремарка вызвала наибольший интерес у журналистов, которые напомнили Йенсу Столтенбергу, что Израиль отключил сектор Газа от энергоснабжения и воды, и поинтересовались, насколько чиновник считает подобные действия «пропорциональным ответом» «Хамасу». Генсек НАТО на это поспешил заверить, что «альянс не вовлечен в ситуацию как альянс», но обеспокоен происходящим. Но заметил, что участники встречи напомнили израильскому коллеге о «правилах ведения войны», которые необходимо соблюдать. И все же господин Столтенберг сделал акцент на то, что министры стран—членов НАТО осуждают «жестокость и насилие, за которое ответственен "Хамас"».

Он также заявил, что Запад строго предостерегает любые силы от желания использовать конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах, на что тут же получил вопрос, а не вовлечена ли во все это Россия. Однако Йенс Столтенберг не захотел пускаться в предположения и сказал, что речь идет «об организациях и странах на Ближнем Востоке, враждебных Израилю», например «Хезболле» и Иране. Защищать Москву генсек НАТО не стал, но и обвинять тоже.

Среди прочего он отчитался об усилении миссии альянса в Косово, призвал Белград и Приштину избегать не только провокационных действий, но и слов, заявил о необходимости двум сторонам вернуться к переговорам под эгидой Евросоюза и признался, что ситуация на Балканах остается напряженной. Кроме того, господин Столтенберг анонсировал проведение на следующей неделе учений ядерных сил альянса в Средиземном море «Стойкий полдень». И это был единственный раз, когда чиновник во время пресс-конференции упомянул Украину, отметив, что «война России — напоминание о том, какую важную роль играет ядерное оружие в сдерживании агрессии». По его словам, предстоящие учения станут «сигналом, что НАТО будет защищать всех союзников».

Между тем одна из присутствовавших на заседании стран — Швеция — до сих пор не получила статус полноценного союзника. И хотя Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм — «не полноценный союзник», он поспешил отметить, что Анкара 12 октября пообещала в скором времени урегулировать этот вопрос, а потому и генсек НАТО, и «все союзники» ей верят и ждут неотложных действий. Чтобы и Швеция могла рассчитывать на защиту блока.

Необходимость консолидации, с точки зрения генсека НАТО, доказывает и произошедший в Балтийском море инцидент — повреждение трубопровода Balticconnector. При этом никаких новых подробностей, связанных с инцидентом, Йенс Столтенберг не привел.

Виновных и подозреваемых он предпочел не называть, но снова предупредил: если авария окажется следствием преднамеренных действий, ответ НАТО будет «решительным». Впрочем, несмотря на уточняющие вопросы, он предпочел не раскрывать, каким именно может быть этот ответ. И лишь заверил, что после взрывов на «Северных потоках» альянс усилил защиту подводной критической инфраструктуры и «многого добился». Тем не менее подобная инфраструктура — это тысячи километров труб и кабелей, проложенных по морскому дну, а потому она в любом случае будет уязвима, признал господин Столтенберг.

К этому моменту генсек НАТО явно рассказал уже все, что мог и хотел, однако в программе пресс-конференции оставался слот для последнего вопроса. «Расскажите, что было на видео, которые показал министр обороны Израиля?» — вернули Йенса Столтенберга к главной теме последних дней.

«Это были ужасные фотографии и видео жертв нападения на Израиль… Думаю, это лучше спрашивать у Израиля… Это были очень жестокие нападения, пострадали гражданские, молодежь. Это очень эмоционально тяжело. Для всех»,— заключил господин Столтенберг и удалился.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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