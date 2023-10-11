В Брюсселе вспомнили об Украине

На фоне разгоревшейся войны на Ближнем Востоке и разговоров о том, что Западу стоит сконцентрироваться на помощи Израилю, союзники Киева провели в Брюсселе целую серию мероприятий в поддержку Украины. В бельгийской столице 11 октября состоялись 16-е заседание контактной группы в формате «Рамштайн», совещание Совета Украина—НАТО и отдельная встреча министров обороны стран альянса, на которой украинский кризис также не обделили вниманием. В этот же день Брюссель посетил украинский лидер Владимир Зеленский. Он провел серию переговоров с партнерами и заявил им, что поддержка усилий Киева должна быть непрерывной. Собеседники господина Зеленского пообещали из этого и исходить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин

Фото: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин

Фото: Reuters

Небывалая эскалация палестино-израильского конфликта на некоторое время, казалось, отвлекла внимание Запада от украинского кризиса. В США, например, часть республиканцев начала настаивать на том, что Вашингтону стоит сосредоточиться на поддержке давних союзников, а не тратить ограниченные ресурсы на Киев. В ЕС, несмотря на заверения в готовности и дальше выполнять обязательства перед Украиной, уже заявили, что не смогут ничего компенсировать в случае выпадения из общей схемы американской помощи. Тем не менее, как показали мероприятия 11 октября в Брюсселе, Запад, включая США, по-прежнему намерен содействовать Киеву.

Так, в среду в бельгийской столице состоялись сразу два полностью посвященных украинскому конфликту заседания — «Рамштайн-16» и Совет Украина—НАТО. Развитие ситуации отдельно обсудили и главы оборонных ведомств стран альянса.

Чтобы поддержать боевой дух в союзниках и их желание помогать, в Брюссель неожиданно приехал и Владимир Зеленский.

И этим сделал рутинное заседание контактной группы под руководством главы Пентагона Ллойда Остина особенным.

Впрочем, уникальной встреча оказалась и по другим причинам. На то, что она будет несколько необычной, отчасти, например, намекала нетипичная для этого формата задержка с началом заседания. И когда господин Остин с 40-минутным опозданием взял слово, камера крупным планом выхватила президиум военачальников, среди которых оказалось много новых лиц. Рядом с главой Пентагона впервые сидел новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун, редкий гость этого формата генсек НАТО Йенс Столтенберг и, наконец, Владимир Зеленский, временно занявший за столом кресло своего министра обороны.

Несмотря на фокус группы на Украине, выступление Ллойд Остин начал с Израиля, заявил о праве этой страны на самооборону.

И лишь после востребованной временем ремарки глава Пентагона сконцентрировался на Украине. Так, обещая Киеву долгосрочную поддержку и рассказывая об уже достигнутых успехах, Ллойд Остин настаивал: сейчас не время останавливаться, а «США будут защищать Украину столько, сколько потребуется».

На фоне происходящего в Вашингтоне и беспокойства из-за этого в Европе глава Пентагона будто бы пытался оказать терапевтическую помощь собравшимся в зале. По его словам, задача союзников — обеспечить «безопасную жизнь Украине», поддержать ее всем необходимым и, конечно, сохранять единство. И в этой ситуации, как следовало из сказанного, США не могут отступиться.

В подтверждение этих слов глава Пентагона еще в открытой части заседания заявил о выделении ВСУ нового пакета помощи на $200 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские и авиационные высокоточные снаряды, противотанковое оружие и оборудование для противодействия беспилотникам.

На Ллойде Остине открывающая часть «Рамштайна» по традиции и должна была завершиться, но присутствие в зале Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга этого явно не предполагало. Впервые очно выступавший перед участниками контактной группы президент Украины краток не был, а его речь буквально указывала на то, что, пусть господин Остин и говорит о готовности поддерживать Киев долго и непрерывно, полной уверенности в этом нет. Вероятно, господин Зеленский прежде всего сомневался в непрерывности, поскольку особо отметил, что помощь должна продолжаться «без каких-либо пауз». По его словам, «врагу нельзя давать шанс отдохнуть и восстановить силы».

В своей речи, смысл которой сводился к необходимости наращивания поставок и отсутствия пауз, господин Зеленский учел и международный аспект. Видимо, разговоры о задаче Запада подумать не только об Украине, но и вспомнить о других союзниках, не остались им не замечены. А потому украинский лидер постарался заверить партнеров: помогая Киеву, они помогают миру, в том числе и на Ближнем Востоке.

В конце концов Владимир Зеленский сорвал аплодисменты и приготовился слушать Йенса Столтенберга. Правда, тот так увлекся, что никак не мог остановиться и еще какое-то время продолжал в одиночестве аплодировать, все сильнее затягивая обычно короткую вступительную часть «Рамштайна». «Ваша битва — наша битва. Ваша безопасность — наша безопасность, а ваши ценности — наши ценности. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— наконец выговорился генсек НАТО и позволил союзникам приступить к совещанию.

Закрытая часть заседания затянулась еще больше, чем вступительная. Задержка была столь серьезной — примерно на два часа, что добравшийся в сопровождении Чарльза Брауна до пресс-конференции Ллойд Остин первым делом извинился за отклонение от графика. «Плотный день»,— пожаловался глава Пентагона. Затем он заверил, что «Израиль получит все необходимое», и лишь потом перешел к Украине.

Господин Остин говорил мало общих слов о важности поддержки Киева, но явно старался насытить выступление фактами этой поддержки. Так, он сообщил, что США возглавят коалицию по развитию украинских военно-воздушных сил и передаче ВСУ истребителей F-16 — ею ранее руководили Дания и Нидерланды, а теперь они перешли в статус «соведущих» Вашингтона. А затем глава Пентагона принялся перечислять заслуги отдельных стран контактной группы. Германия, Швеция, Болгария, Франция, Великобритания, Канада, Дания… Все они, и не только они, по словам господина Остина, в ближайшее время насытят Украину вооружениями.

«Мы были едины, и мы будем едины»,— поддержал главу Пентагона Чарльз Браун, который на контрасте со своим предшественником Марком Милли звучал максимально решительно и даже воинственно.

Несмотря на эти старания, журналисты все равно спросили, что же будет с американской помощью Киеву дальше, учитывая разлад в Конгрессе США и необходимость помогать Израилю. От этих вопросов Ллойд Остин немного поморщился, но все равно заверил, что Вашингтон способен помочь и Украине, и Израилю, а поддержка Киева среди американских законодателей двухпартийная, несмотря на некоторые отклонения.

В конце концов, Ллойд Остин отметил, что Владимир Зеленский впервые очно присутствовал на «Рамштайне» и это, по его словам, было «очень важно», ведь украинский президент смог «лично поблагодарить все страны (группы.— “Ъ”) за все, что они сделали и делают».

«Важно помнить, что 50 стран решили помогать Украине»,— сказал глава Пентагона и будто намекнул, что из этого и стоит исходить.

Пауз в поддержке Украины не будет — во всяком случае, в ближайшие месяцы, а союзники благодарность со стороны Киева оценили.

В Москве визит господина Зеленского в Брюссель и последовавшие за этим заявления восприняли иначе. «Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И пояснил: «Он начинает надоедать. Начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги?»

Алексей Забродин