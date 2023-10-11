Столтенберг: НАТО ответит при подтверждении данных о диверсии на Balticconnector

Обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией изучаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пригрозил, что если подтвердится версия диверсии, то альянс даст решительный ответ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

Господин Столтенберг рассказал, что уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Эстонии Каей Каллас. «Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом»,— сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили об утечке. Трубопровод перекрыли, утечку остановили. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Эстония проводит расследование.

Лаура Кеффер