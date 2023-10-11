Столтенберг: НАТО ответит при подтверждении данных о диверсии на Balticconnector
Обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией изучаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пригрозил, что если подтвердится версия диверсии, то альянс даст решительный ответ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Reuters
Господин Столтенберг рассказал, что уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Эстонии Каей Каллас. «Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом»,— сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).
8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили об утечке. Трубопровод перекрыли, утечку остановили. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Эстония проводит расследование.