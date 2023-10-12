На следующей неделе НАТО проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в Италии, Хорватии и Средиземном море. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 12 октября во время пресс-конференции в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам господина Столтенберга, учения помогут обеспечить «авторитет, эффективность и безопасность средств ядерного сдерживания, и они посылают четкий сигнал о том, что НАТО будет защищать всех союзников». В учениях примут участие воздушные и морские силы как ядерных, так и неядерных государств альянса, так как в ходе маневров между ними отрабатывается взаимодействие.

«НАТО начнет на следующей неделе ядерные учения Steadfast Noon, это ежегодное плановое учебное событие. Они пройдут над Средиземным морем, Италией и Хорватией»,— заявил Йенс Столтенберг.

Господин Столтенберг также заявил, что война России против Украины является напоминанием о важной роли, которую ядерное оружие НАТО играет в сдерживании агрессии. 10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что МИД готовит занимается подготовкой законопроекта по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, президент «дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США», но даже после дератификации ДВЗЯИ мораторий на ядерные испытания сохранится.

Steadfast Noon («Стойкий полдень») — ежегодные двухнедельные учения для стран-членов НАТО по обращению с ядерным оружием, проходящие с 2022 года. Во время тренировочных полетов в 2022 около 60 самолетов отрабатывали использование ядерного оружия в различных условиях, используя муляжи настоящих бомб. В прошлом году испытания прошли в Бельгии, Великобритании и Северном море с 17 по 30 октября.

Подробности о возможной дератификации в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Арсений Пушкин