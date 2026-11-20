«Справедливая Россия» анонсировала первое с августа публичное появление Миронова
Председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов намерен принять участие в конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности», которая пройдет 23 ноября в Госдуме. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе фракции.
Анонс мероприятия размещен на официальном сайте СР. Его организует возглавляемый Сергеем Мироновым институт «Справедливый мир». Помимо руководителя, партию на конференции представит зампред думского комитета по международным делам Александр Воробьев.
Согласно информации на официальном сайте политика, последний раз он появлялся на публике 21 августа во время рабочего визита в Алтайский край. Уже через пять дней он сообщил, что получил небольшую травму, из-за чего вынужден лечиться. В агитационных мероприятиях перед думскими выборами по его поручительству участвовал вице-спикер нижней палаты парламента Александр Бабаков.
Слухи об ухудшении здоровья господин Миронов отвергал. Он, однако, не появился ни на встрече президента Владимира Путина с руководителями политических партий, которые прошли в девятый созыв Госдумы, ни на юбилейном мероприятии СР в конце октября.