SANA: Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо

Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо, сообщило госагентство Сирии SANA со ссылкой на военный источник в сирийской армии. Аэропорты прекратили работу. Израиль никак не комментировал эту информацию.

«Примерно в 13:50 сегодня днем израильский враг одновременно осуществил воздушную агрессию с применением залпов ракет по международным аэропортам Алеппо и Дамаска, что привело к повреждению взлетно-посадочных полос»,— приводит агентство слова источника.

Как отмечает «Аль-Джазира», нападение произошло через несколько часов после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси поговорил с сирийским лидером Башаром Асадом и призвал арабские и исламские страны противостоять Израилю.

Власти Сирии высказались в поддержку палестинцев. 10 октября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ предостерегли правительство Сирии от вмешательства в израильско-палестинский конфликт.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии. По данным военных, под обстрел попала «открытая местность». Израильские военные ответили артиллерийским и минометным обстрелом.

По последним данным, в результате конфликта Израиля и «Хамаса» в Израиле погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — тоже 1,3 тыс. человек.

О политической ситуации в Израиле на фоне войны — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина