На Кубани суд начнет рассматривать дело бывшего вице-губернатора Андрея Коробки
Динской суд Краснодарского края 23 ноября проведет первое слушание по уголовному делу в отношении Андрея Коробки, который с апреля 2015 по апрель 2026 года занимал должность заместителя главы региона по вопросам сельского хозяйства. Бывший чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии обвинения, Андрей Коробка обещал предпринимателю помочь изменить разрешенный вид использования земли, попросив за это якобы благотворительный взнос в сумме 15 млн руб. на счет подконтрольной компании.
Андрей Коробка был отстранен от должности и арестован в апреле текущего года. Вскоре после этого суд вынес решение об изъятии имущества чиновника и его доверенных лиц стоимостью 10 млрд руб. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что вице-губернатор использовал служебное положение для незаконной предпринимательской деятельности. Ответчики обжаловали конфискацию в кассационном суде, но суд на заседании 20 ноября оставил решение без изменений.
В настоящее время в отношении Андрея Коробки действует мера пресечения в виде подписки о невыезде. Краснодарский краевой суд изменил ему меру пресечения 20 октября, указав на то, что основания для содержания бывшего чиновника под стражей отсутствуют.