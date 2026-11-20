Андрей Коробка был отстранен от должности и арестован в апреле текущего года. Вскоре после этого суд вынес решение об изъятии имущества чиновника и его доверенных лиц стоимостью 10 млрд руб. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что вице-губернатор использовал служебное положение для незаконной предпринимательской деятельности. Ответчики обжаловали конфискацию в кассационном суде, но суд на заседании 20 ноября оставил решение без изменений.