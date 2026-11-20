«Фон не очень подходящий»
Дмитрий Дризе — об участии Европы в переговорах по Украине
Ждем ответа на приглашение. Потенциальный визит в Москву представителей европейских стран не означает расширения переговорного формата по Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Речь идет о предложении Владимира Путина странам ЕС приехать в российскую столицу для обсуждения путей урегулирования конфликта. Рябков отметил, что в случае положительного решения европейской стороны встреча будет оперативно организована. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в успехе этого проекта.
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В Европе задумались: ехать или нет в Москву на переговоры. Мнения разделились. Например, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что отказываться не стоит — нужно говорить с Россией, и только в этом случае есть шанс на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины. При этом в Берлине настроены жестко: любые переговоры о дальнейшем мироустройстве возможны только после прекращения огня.
Эмманюэль Макрон ответил уклончиво: «Контакты никогда не прекращались». Президент Франции, как известно, не раз звонил Владимиру Путину и ранее бывал в российской столице. Результат известен. Так что его позицию можно понять. Президент России ранее сообщил, что европейские представители получили по дипломатическим каналам приглашение приехать в Москву. Это нужно для того, чтобы прояснить позицию Старого Света и понять, есть ли смысл продолжать диалог в дальнейшем.
Однако кто именно эти представители, пока неизвестно.
Тем временем Александр Стубб раскрыл некоторые подробности саммита России, Китая и США в Шэньчжэне. По словам финского президента, в совместной декларации был пункт об Украине, однако американская сторона добилась его исключения, поскольку формулировка показалась ей неудачной. Также Стубб разъяснил подробности телефонного звонка Дональда Трампа представителям «коалиции желающих» с борта самолета: глава Белого дома не призывал прекратить поддерживать Киев. Он предложил заключить мир, а многочисленные денежные транши направить на собственные важные цели.
Пока продолжается дискуссия, Польша заявила, что на ее территорию вторглись две российские ракеты. Одна из них якобы упала неподалеку от места проведения учений упомянутой выше «коалиции желающих», или «решительных». Утверждается, что был еще и беспилотник. Ни один из этих объектов не был сбит.
Создается впечатление, что выстроить диалог пока не очень получается, несмотря на привычный оптимизм 47-го президента Соединенных Штатов.
Фон не очень подходящий. К слову, есть основания полагать, что Трамп и его переговорщики изменили позицию и, скажем так, настаивают на подключении четвертого участника — Европы. Раньше такого не было. Кроме того, открыто заявлено, что никаких сделок по Украине без участия самой Украины быть не может. Похоже, диспозиция вновь меняется. При то, что путь к миру по-прежнему тернист.