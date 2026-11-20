Фон не очень подходящий. К слову, есть основания полагать, что Трамп и его переговорщики изменили позицию и, скажем так, настаивают на подключении четвертого участника — Европы. Раньше такого не было. Кроме того, открыто заявлено, что никаких сделок по Украине без участия самой Украины быть не может. Похоже, диспозиция вновь меняется. При то, что путь к миру по-прежнему тернист.