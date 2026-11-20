Оппозиция Армении отказалась поддержать новую конституцию после призыва Пашиняна
Секретарь фракции «Сильная Армения» Тигран Абрамян и руководитель фракции «Армения» Анна Григорян заявили, что не поддержат вынесение проекта новой конституции на референдум. Поддержать инициативу их призывал премьер-министр республики Никол Пашинян.
Оппозиционные фракции утверждают, что вносимые в конституцию поправки продиктованы требованиями президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Мы будем голосовать против алиевской конституции»,— заявила Анна Григорян журналистам (цитата по News.am).
Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией, только если из ее конституции будет исключена ссылка на Декларацию независимости с упоминанием бывшей Нагорно-Карабахской республики. Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана в 2023 году. Премьер Армении настаивал, что изменение конституции не связано с требованиями Баку, но продиктовано геополитическими изменениями.
Для вынесения проекта на референдум правящей партии «Гражданский договор» не хватает голосов в парламенте. На этой неделе Никол Пашинян предложил оппозиционным партиям поддержать референдум по новой конституции. Взамен он пообещал уйти в отставку, если граждане отклонят проект, и не баллотироваться на пост премьер-министра на следующих выборах, если документ примут. В противном случае глава правительства пригрозил провести досрочные парламентские выборы, по итогам которых, по его словам, оппозиция в парламент не попадет.