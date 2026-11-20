Для вынесения проекта на референдум правящей партии «Гражданский договор» не хватает голосов в парламенте. На этой неделе Никол Пашинян предложил оппозиционным партиям поддержать референдум по новой конституции. Взамен он пообещал уйти в отставку, если граждане отклонят проект, и не баллотироваться на пост премьер-министра на следующих выборах, если документ примут. В противном случае глава правительства пригрозил провести досрочные парламентские выборы, по итогам которых, по его словам, оппозиция в парламент не попадет.