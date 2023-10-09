Израиль заявил о поражении более 500 целей «Хамаса» и «Исламского джихада» в Газе
Военные Израиля за ночь поразили более 500 целей палестинского движения «Хамас» и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии. Утверждается, что были атакованы семь командных центров «Хамаса» и командный центр «Исламского джихада».
Кроме того, были нанесены удары по многоэтажным зданиям, в одном из которых находился военный штаб «Хамаса», говорится в пресс-релизе. Израильская армия заявила, что взяла в плен высокопоставленного члена палестинской группировки и пообещала «продолжить силовые атаки в секторе Газа, чтобы нанести смертельный ущерб террористическим организациям».
Война между Израилем и движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. По последним подсчетам, в секторе Газа погибли более 400 человек, в Израиле число погибших превысило 700. Палестинские группировки заявили, что удерживают 130 израильских заложников.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».