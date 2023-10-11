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Коммерсантъ FM
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Президент Молдавии Санду назвала Россию угрозой безопасности республики

Президент Молдавии Майя Санду в интервью Financial Times впервые назвала Россию угрозой «государственности, демократии и процветания» республики. Об этом она заявила в рамках беседы о новой стратегии нацбезопасности Молдавии, направленной в парламент на рассмотрение. По данным FT, в документе инвестиции в системы обороны и безопасности, а также консультации по вопросам обороны с официальными лицами США, Великобритании и ЕС обосновываются тем, что Россия и ее доверенные лица представляют «наиболее опасный и постоянный источник угрозы».

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В стратегии также отмечается, что развитие системы обороны и безопасности Молдавии включает в себе военную подготовку с западными партнерами. Кроме того, стратегия подразумевает, что с помощью проведения военной операции на территории Украины российские власти пытались «создать сухопутный военный коридор» в направлении Молдавии, который создал бы «предпосылки для немедленного насильственного изменения конституционного строя и ликвидации государственности» страны. В заявлении Майи Санду подчеркивается, что Молдавия хочет быть частью Евросоюза, поскольку интеграция в объединение отвечает интересам безопасности республики.

На прошлой неделе Майя Санду в интервью FT обвинила соратников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в планировании госпереворота в республике. По ее словам, «команда Пригожина» хотела подтолкнуть протестующих против правительства страны к насильственным действиям. По данным молдавских спецслужб, Россия потратила по меньшей мере €20 млн на то, чтобы повлиять на муниципальные выборы в республике.

О попытке России дестабилизировать ситуацию в республике Майя Санду впервые заявила в феврале 2023 года. В марте погранслужба Молдавии сообщила, что не пустила в страну бойца ЧВК «Вагнер». 26 июля Молдавия объявила о решении сократить в стране количество российских дипломатов из-за подозрения в причастности к «дестабилизации ситуации в стране». В Кремле ответили, что подобные шаги не остаются без взаимности.

Подробнее о предстоящих выборах в Молдавии — в материале «Ъ» «Невезучие против неуловимых».

Полина Мотызлевская

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