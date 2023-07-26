Молдавия сократит число российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску сообщил о решении властей сократить число российских дипломатов в стране. Власти подозревают часть сотрудников посольства России в причастности «к дестабилизации ситуации в стране». Посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов заявил, что принятое решение подрывает возможности диалога двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдавии. Представители посольства России были проинформированы об этом»,— сообщил господин Попеску на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Молдавия была целью «враждебной политики», которая осуществлялась в том числе с помощью работы на территории страны посольства России. Дипломаты, указал Николай Попеску, должны сосредоточиться на «развитии хороших отношений, а не на дестабилизации».

25 июля МИД Молдавии сообщил, что вызвал Олега Васнецова в связи с публикацией молдавского интернет-ресурса «Журнал». В материале говорилось о «большом количестве антенн» на здании посольства РФ в Кишиневе, которые якобы используются для сбора информации.

Олег Васнецов сказал журналистам, что «шпионский скандал — всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала». «С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран»,— сказал посол, добавив, что антенны на здании приобретаются «на местном рынке», а многие из них уже «ржавые».

Лусине Баласян