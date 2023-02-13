Переворотный момент

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала заявления украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщившего ранее, что Киев поделился с Кишиневом перехваченным планом Москвы по свержению молдавской власти. По ее словам, планируются насильственные действия, захват административных зданий и заложников. Цель — изменить курс страны с проевропейского на пророссийский. Для предотвращения угрозы президент требует как можно скорее принять законы, расширяющие полномочия спецслужб. Оппозиция назвала эти заявления «нагнетанием истерии» и обвинила власть в подготовке к полицейскому террору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В соседней с Украиной Молдавии, где в пятницу ушло в отставку правительство, новая неделя началась с тревожных новостей. Их 13 февраля сообщила президент Майя Санду. По ее словам, предостережения президента Украины Владимира Зеленского, сообщившего 9 февраля о перехвате украинской разведкой неких планов России по дестабилизации ситуации в Молдавии, подтвердились.

«В плане на ближайший период предусмотрен ряд действий с привлечением диверсантов, прошедших военную подготовку и замаскированных под гражданских лиц, для осуществления насильственных акций, нападений на государственные здания и захвата заложников. Путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции, заставят сменить власть в Кишиневе»,— рассказала Майя Санду на брифинге, который длился чуть дольше шести минут и не предполагал ответов на вопросы журналистов.

Госпожа Санду отметила, что в документах, полученных Кишиневом от украинских партнеров, «четко указаны локации и логистические аспекты организации подрывной деятельности».

«План также предполагает использование посторонних лиц для насильственных действий»,— заявила президент, отметив, что, согласно переданной Молдавии информации, в противоправных действиях должны участвовать граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

Но и местные силы, уверяет Майя Санду, не должны остаться в стороне: «При осуществлении этого плана его авторы рассчитывают на некоторые внутренние силы, особенно на такие преступные группировки, как партия "Шор" (лидер партии — беглый бизнесмен Илан Шор.— “Ъ”) и все ее ответвления, на некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также ряд лиц, известных своими связями с Плахотнюком (некогда всесильный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, также бежавший из Молдавии.— “Ъ”)».

Отметим, партия «Шор», упомянутая госпожой Санду, является парламентской политической силой и в стране пока не запрещена. В прошлую пятницу депутаты-«шоровцы» участвовали в консультациях с президентом по вопросу формирования нового правительства. Минувшей осенью партия «Шор» и ее лидер, проживающий в Израиле с 2019 года, организовывали в центре Кишинева массовые протесты против Майи Санду, требуя ее отставки, отставки правительства, а также роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Илан Шор и его партия не скрывают связей с Москвой, куда депутаты-«шоровцы» ездили для встреч с российскими парламентариями.

Прошлогодние протестные акции молдавский президент упомянула как раз в контексте «российского плана»: «Попытки дестабилизировать ситуацию и подорвать государство предпринимались осенью прошлого года, но они не достигли своей цели благодаря оперативному вмешательству наших органов безопасности и общественного порядка».

Цель Москвы, по словам Майи Санду, состоит в том, чтобы «опрокинуть конституционный порядок, сменить легитимную власть в Кишиневе на нелегитимную, которая отдаст нашу страну в распоряжение России, чтобы остановить процесс европейской интеграции и предоставить России возможность использовать Молдову в войне против Украины».

Чтобы этого не произошло, она призвала все госструктуры к «максимальной бдительности», а от парламента, где большинство контролирует созданная президентом и поддерживающая ее партия «Действие и солидарность», она потребовала «очень быстро принять законопроекты», которые предоставят местной Службе информации и безопасности (СИБ), а также прокуратуре «инструменты, необходимые для более эффективной борьбы с рисками в отношении безопасности страны».

Брифинг Майи Санду стал ее первым, пусть и не исчерпывающим, ответом на заявления Владимира Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Господин Зеленский, напомним, выступая 9 февраля в Европарламенте, рассказал, что проинформировал молдавского лидера о «детальном плане разрушения политической ситуации в Молдове». По его словам, российский документ «показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней».

Алексей Данилов к сказанному добавил некоторые детали. По его словам, в молдавских событиях могут принять участие некие члены «чеченской группировки», побывавшие на украинской территории в 20-х числах февраля прошлого года. «Сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена»,— цитирует секретаря СНБО «РБК-Украина».

Громкие заявления президента Молдавии оперативно прокомментировала местная оппозиция.

Блок социалистов и коммунистов распространил коммюнике, в котором раскритиковал Майю Санду за «безответственность». Левые считают это предвестником жестких действий власти в отношении оппозиции.

«Если у СИБ есть доказательства подобных планов РФ, они должны представить их общественности. В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдовы в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны»,— говорится в заявлении социалистов и коммунистов.

С жестким заявлением выступила и непарламентская партия «Гражданский конгресс». «Сегодня Майя Санду озвучила сценарии возможной дестабилизации в Молдове. И одновременно предложила единственное обезболивающее — полицейский террор против всей оппозиции. Не инициативные мирные предложения, способные объединить общество, а очередную истерику. Но, увы, не придуман еще такой полицейский режим, который способен спасти страну от внешних провокаций в условиях идиотизма собственной власти»,— зачитал текст один из лидеров партии Марк Ткачук.

В недавней молдавской истории, отметим, было немало примеров как вмешательства внешних игроков во внутренние дела страны, так и использования политиками внешней угрозы для решения собственных задач.

Один из ярких — июнь 2019 года. Евросоюз, США и Россия тогда вместе помогли рухнуть режиму одиозного олигарха Владимира Плахотнюка, подчинившего себе все государственные институты, не занимая при этом никаких должностей. Олигарх, не собиравшийся отдавать власть оппозиции, одним из лидеров которой тогда была Майя Санду, покинул страну меньше чем через час после встречи с тогдашним послом США в Кишиневе Дереком Хоганом.

В 2014 году, незадолго до парламентских выборов, через СМИ, подконтрольные господину Плахотнюку, в информационное пространство была вброшена тема подготовки Россией в Кишиневе «кровавого Майдана» с целью сменить власть на пророссийскую. Телеканалы тогда показывали кадры якобы обнаруженных силовиками арсеналов, которые должны были использоваться для захвата власти, и задержаний подозреваемых. Однако возбужденные тогда дела так ничем и не кончились.

В 2005 году, снова перед выборами молдавского парламента, Москва открыто включилась в молдавскую политику: игра шла против правившей тогда страной Партии коммунистов и ее лидера Владимира Воронина, занимавшего пост президента. Государственные российские СМИ тогда много и активно критиковали господина Воронина. Но коммунисты, изначально выступавшие за сближение Молдавии с Союзом России и Белоруссии, тогда выиграли выборы, оседлав тему евроинтеграции.

Владимир Соловьев