Президент Молдавии: «команда Пригожина» планировала госпереворот в республике

Президент Молдавии Майя Санду обвинила соратников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в планировании госпереворота в республике. По ее словам, «команда Пригожина» хотела подтолкнуть протестующих против правительства страны к насильственным действиям. Об этом она сказала в интервью Financial Times.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Россия собирается усилить давление на Молдавию. Они пытались использовать энергию и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, и им это не удалось. А теперь они пытаются массово вмешаться в наши выборы, используя большие деньги»,— сказал госпожа Санду.

По словам президента страны, молдавские спецслужбы выяснили, что Россия потратила по меньшей мере €20 млн на то, чтобы повлиять на муниципальные выборы в республике. По ее словам, представители РФ, в частности, раздавали тысячи выпущенных в Дубае банковских карт людям, которых они хотели подкупить в Молдавии.

В феврале 2023 года Майя Санду заявила о существовании планов России по дестабилизации ситуации в республике и обвинила Россию в подготовке госпереворота. В марте погранслужба Молдавии сообщила, что не пустила в страну бойца ЧВК «Вагнер». 26 июля Молдавия объявила о решении сократить в стране количество российских дипломатов из-за подозрения в причастности к «дестабилизации ситуации в стране». В Кремле ответили, что подобные шаги не остаются без взаимности.

Подробнее о грядущих местных выборах в Молдавии — «Невезучие против неуловимых».

Эрдни Кагалтынов