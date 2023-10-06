Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Молдавии: «команда Пригожина» планировала госпереворот в республике

Президент Молдавии Майя Санду обвинила соратников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в планировании госпереворота в республике. По ее словам, «команда Пригожина» хотела подтолкнуть протестующих против правительства страны к насильственным действиям. Об этом она сказала в интервью Financial Times.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Россия собирается усилить давление на Молдавию. Они пытались использовать энергию и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, и им это не удалось. А теперь они пытаются массово вмешаться в наши выборы, используя большие деньги»,— сказал госпожа Санду.

По словам президента страны, молдавские спецслужбы выяснили, что Россия потратила по меньшей мере €20 млн на то, чтобы повлиять на муниципальные выборы в республике. По ее словам, представители РФ, в частности, раздавали тысячи выпущенных в Дубае банковских карт людям, которых они хотели подкупить в Молдавии.

В феврале 2023 года Майя Санду заявила о существовании планов России по дестабилизации ситуации в республике и обвинила Россию в подготовке госпереворота. В марте погранслужба Молдавии сообщила, что не пустила в страну бойца ЧВК «Вагнер». 26 июля Молдавия объявила о решении сократить в стране количество российских дипломатов из-за подозрения в причастности к «дестабилизации ситуации в стране». В Кремле ответили, что подобные шаги не остаются без взаимности.

Подробнее о грядущих местных выборах в Молдавии — «Невезучие против неуловимых».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...