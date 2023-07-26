В Кремле пообещали ответить на решение Молдавии сократить дипмиссию РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сокращение российской дипмиссии Молдавией. Он заявил, что такие шаги не остаются без взаимности.

«Ну, разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, к сожалению, Кишинев сознательно, сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии, но само руководство рубит все канаты. Это плохо, но, разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности»,— ответил он на вопрос журналистки во время пресс-колла.

Молдавские власти ранее заподозрили часть сотрудников посольства России в причастности «к дестабилизации ситуации в стране». Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску в связи с этим сегодня, 26 июля, сообщил о решении властей сократить число российских дипломатов в стране.

Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

Мария Федотова