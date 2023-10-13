Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «Новый фильм Абеля Феррары — американского режиссера, 20 лет назад переехавшего на историческую родину,— не имеет отношения к сериалу Паоло Соррентино, а папа римский не появляется в нем даже в виде портрета. Центральный персонаж действительно нестарый, но с тем же успехом заглавие можно было бы локализовать как, например, "Во все тяжкие" — и было бы даже точнее. На самом деле картина называется "Падре Пио" — в честь монаха и священника из ордена капуцинов, который был одной из самых популярных фигур итальянского и вообще католического духовенства в XX веке. Отец Пио — в фильме его играет Шайя Лабаф — большую часть жизни провел в монастыре в городке Сан-Джованни-Ротондо, и действие фильма происходит в первые годы его пребывания в этом месте, сразу после окончания Первой мировой. Уже при жизни Пио ему приписывали чудесные деяния, и спустя 35 лет после смерти он был канонизирован папой Иоанном Павлом II…

Падре Пио у Феррары полностью погружен в вопросы личной морали и не вовлечен в противостояние левых с правыми. Это не вполне соответствует реальной биографии святого, который редко, но все же участвовал в общественной жизни — первое время симпатизировал фашистам, вскоре разочаровался в них, но продолжал критиковать левое движение. Осветив этот аспект жизни Пио, Феррара и Брауччи могли бы крепче связать две драматургические линии и сделать персонажа еще более неоднозначным, но предпочли умолчать о его связи с фашизмом и изобразить человеком не от мира сего. Духовное и светское в фильме полностью разведены: Пио не выходит из своей кельи, изредка общается с мирянами, которые приходят к нему за советом, чаще — со своими личными демонами, которых видит в экстатических видениях».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Репортаж с крестом на шее».