Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 14–15 октября
12 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американская комедийная мелодрама «Иди ко мне, детка» и китайский детективный триллер «Исчезнувшая в звездах». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Молодой папа
- Режиссер: Абель Феррара
- В ролях: Шайа Лабаф, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Сальваторе Руокко, Азия Ардженто
- Жанр: драма, биография, история / Германия, Италия, Великобритания, США / 104 мин.
- В прокате: с 12 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Новый фильм Абеля Феррары — американского режиссера, 20 лет назад переехавшего на историческую родину,— не имеет отношения к сериалу Паоло Соррентино, а папа римский не появляется в нем даже в виде портрета. Центральный персонаж действительно нестарый, но с тем же успехом заглавие можно было бы локализовать как, например, "Во все тяжкие" — и было бы даже точнее. На самом деле картина называется "Падре Пио" — в честь монаха и священника из ордена капуцинов, который был одной из самых популярных фигур итальянского и вообще католического духовенства в XX веке. Отец Пио — в фильме его играет Шайя Лабаф — большую часть жизни провел в монастыре в городке Сан-Джованни-Ротондо, и действие фильма происходит в первые годы его пребывания в этом месте, сразу после окончания Первой мировой. Уже при жизни Пио ему приписывали чудесные деяния, и спустя 35 лет после смерти он был канонизирован папой Иоанном Павлом II…
Падре Пио у Феррары полностью погружен в вопросы личной морали и не вовлечен в противостояние левых с правыми. Это не вполне соответствует реальной биографии святого, который редко, но все же участвовал в общественной жизни — первое время симпатизировал фашистам, вскоре разочаровался в них, но продолжал критиковать левое движение. Осветив этот аспект жизни Пио, Феррара и Брауччи могли бы крепче связать две драматургические линии и сделать персонажа еще более неоднозначным, но предпочли умолчать о его связи с фашизмом и изобразить человеком не от мира сего. Духовное и светское в фильме полностью разведены: Пио не выходит из своей кельи, изредка общается с мирянами, которые приходят к нему за советом, чаще — со своими личными демонами, которых видит в экстатических видениях».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Репортаж с крестом на шее».
Исчезнувшая в звездах
- Режиссеры: Цуй Жуй, Лю Сян
- В ролях: Чжу Илун, Ни Ни, Дженис Мань, Ду Цзян, Кэй Хуан
- Жанр: детектив, триллер, криминал / Китай / 122 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Выйдя на экраны в Китае в июле этого года, "Исчезнувшая в звездах", копродюсером и соавтором сценария которой является один из самых успешных профессионалов национальной киноиндустрии Чэнь Сычэн, всего за семнадцать дней собрала в прокате сумму, эквивалентную $430 млн, что привело ее на седьмое место в списке самых прибыльных фильмов года. На сегодняшний момент, конечно, китайский феномен смели из этого списка "Барби" и "Оппенгеймер", но у себя на родине "Исчезнувшая…" остается четырнадцатым самым прибыльным кинорелизом за всю историю.
Для такого успеха в фильме есть все необходимое: запутанная детективная фабула, красивые актеры, много сентиментальной музыки, вылизанная глянцевая картинка с упором на пламенеющий красный и драматичный синий, погони, перестрелки, страсти на разрыв и неожиданный сюжетный твист…
Китайский турист Хэ Фэй отчаянно просит помощи в полицейском участке некоего вымышленного островного курорта в Юго-Восточной Азии. Его жена Ли Муцзы, с которой он приехал сюда, чтобы отметить годовщину свадьбы, пропала, а до истечения его визы остается всего неделя. Помочь ему соглашается только бывший соотечественник, полицейский Чжень Чэнь. Но на следующее утро в постели Фэя обнаруживается красивая женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая, а теперь вернувшаяся Муцзы. Паспорт, фотографии, свидетельства персонала отеля — все подтверждают личность незнакомки, и, разумеется, никто, включая Чэня, не верит встревоженному мужу, что это вовсе не его жена, тем более что Фэй страдает от редкого заболевания, вызывающего галлюцинации и провалы в памяти. Тогда он нанимает местную адвокатшу Чен Май, славную тем, что умеет вытаскивать своих клиентов из самых безнадежных ситуаций. Та затевает расследование, на каждом шагу которого ее, Фэя и зрителей ждут новые, не всегда приятные сюрпризы».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Ловушка для одинокого Хэ Фэя» и «Гибридный детектив»
Вася не в себе
- Режиссер: Гарик Петросян
- В ролях: Павел Прилучный, Чингиз Кадыров, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Василий Кузин — крайне успешный столичный бизнесмен: красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь — приезжие рабочие, которых Василий ни в грош не ставит и постоянно "кидает" на деньги. Однажды Вася попадает в аварию, а, когда приходит в себя, к своему ужасу обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело».
Иди ко мне, детка
- Режиссер: Ребекка Миллер
- В ролях: Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Ивэн Эллисон, Харлоу Джейн
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / США / 102 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Сюжет кажется рассчитанным только на то, чтобы посмешить, но при этом он ухитряется вместить в себя многие парадоксы и абсурдистские нелепости современной жизни, полной неврозов и предрассудков. Например, юным героям, восемнадцатилетнему парню и шестнадцатилетней девушке, полюбившим друг друга, угрожает за "несовершеннолетний секс" наказание согласно пуританским американским законам. А запускает кампанию против влюбленных тинейджеров ультраконсервативный судебный чиновник, помешанный на исторических реконструкциях. Ну а в центре сюжета другая, гораздо более причудливая любовная история, связавшая оперного композитора-карлика, переживающего творческий кризис, и сексуально озабоченную блондинку, по профессии капитана буксира, в которой композитор нежданно-негаданно обретает свою музу. Вся эта белиберда разыграна в бравурном, почти оперном ключе, доведена до полного неправдоподобия, но в какие-то моменты тем не менее вызывает не только улыбку, но даже симпатию. Картину поставила Ребекка Миллер, дочь знаменитого писателя Артура Миллера».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Берлинале начинается с улыбки».
Выжившая
- Режиссер: Джон Барр
- В ролях: Одейя Раш, Эрик Дэйн, Саффрон Берроуз, Рэй Лиотта, Сала Бэйкер
- Жанр: триллер / США / 101 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но на них нападают неизвестные. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам».
Сестра, действуй!
- Режиссер: Лоран Тирар
- В ролях: Валери Боннетон, Камиль Шаму, Клер Надо, Гилен Лондез, Луиз Малек
- Жанр: комедия / Франция / 87 мин.
- Слоган: «Адская гонка, чтобы попасть в рай»
- В прокате: с 5 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Естественное желание — обрушить гром и молнии на голову прокатчиков, которые предали оригинальное название фильма, переводимое как: "Боже мой!" или "Господи помилуй!". Вместо этого они калькировали название комедии Эмиля Ардолини "Действуй, сестра!" (1992) с великолепными, вне зависимости от того, в каком мусоре они играют, Вупи Голдберг и Харви Кейтелем. Там ФБР прятало — в рамках программы защиты свидетелей — эстрадную певичку, подругу мафиозного босса, в монастырь, где она бодро организовывала прогрессивную музыкальную самодеятельность.
В фильме Тирара никто никого в монастыре не прячет. Все вроде бы оказались там по собственной воле. Разве что к одной героине, любительнице поболтать по запрещенному в бенедиктинской обители смартфону и побогохульствовать, возникает так и остающийся безответным вопрос, как она там очутилась и что делает. Вместо хорового исполнения спиричуэлс и хип-хопа перед монахинями стоит гораздо более ответственная миссия с большой буквы М. Они должны выиграть велосипедную гонку по живописным серпантинам южной Франции, чтобы раздобыть денег на помощь несчастному хоспису.
Сначала им противостоит мужская сборная под началом усатого и дряблого мачо. Но после того как монашки в ходе массового ДТП, которое не то чтобы спровоцировали, но «так получилось», отправят всех его подопечных в госпиталь, мужлан проникнется к ним сочувствием и выйдет из игры. Однако на смену его бойцам придет команда других монахинь вполне тоталитарного — если не сказать фашизоидного — вида, алчущих денег на моральную реабилитацию вчерашних заключенных».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Авантюра по-монастырски».
Повелитель ветра
- Режиссер: Игорь Волошин
- В ролях: Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев
- Жанр: драма, приключения, биография / Россия / 94 мин.
- Слоган: «Путешествие за пределы возможного»
- В прокате: с 5 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Повелитель ветра" — один из долгостроев российского кино последних лет. Впервые о разработке этого проекта Федор Бондарчук рассказал еще в 2018 году, презентуя его в Фонде кино. Тогда он собирался снимать картину сам. Но когда началась непосредственная подготовка к съемкам в феврале 2022 года, Бондарчук уже только примерил парик и бороду главного героя, а режиссерское кресло занял Игорь Волошин, известный по сериалам "Физрук" (2014–2017) и "Ольга" (2016–2023), триллерам "Одержимая" (2021) и "Медея" (2022), а также снятому при поддержке "Первого канала" боевику "Олимпиус Инферно" (2009) о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Эта фильмография, безусловно, доказывает широту его режиссерского диапазона, к которому теперь прибавилось приключенческое кино с элементами не то триллера о выживании, не то драмы о духовном поиске.
Создатели "Повелителя ветра" не замахиваются на изложение полной биографии Федора Конюхова и демонстрацию его многочисленных рекордов. Фильм, даже с флешбэками в детство героя, представляет собой компактную историю одного путешествия: одиночного кругосветного полета на воздушном шаре "Мортон", который проходил с 12 по 23 июля 2016 года. Таким образом, продлился он 11 дней 4 часа и 20 минут, и Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд, причем с первого раза — предыдущий принадлежал британцу Стиву Фоссету, который потратил на перелет 13 дней и 8 часов, а осуществить его смог только с шестой попытки.
Впрочем, надо отметить, что в картине традиционная для отечественного кино тема превосходства России над реальными или воображаемыми заграничными соперниками совершенно не педалируется. Напротив, на экране царит удивительная для нашего времени дружба народов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».
Капкан: Судная ночь
- Режиссер: Франк Халфун
- В ролях: Монайя Абдельрахим, Эббе Андерсен, Дж. Джон Билер, Брайан Брейтер, Бренда Нуньес
- Жанр: ужасы, триллер / США, Франция / 94 мин.
- В прокате: с 5 октября
Кинопрокатчик «Shudder»: «Выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо, очень непросто. У маньяка своя философия, правила жизни и мотивы, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить».
Дурные деньги
- Режиссер: Крэйг Гиллеспи
- В ролях: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Ник Офферман
- Жанр: биография, комедия, драма / США / 105 мин.
- Слоган: «Если правила нарушают, сломай игру»
- В прокате: с 5 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Дурные деньги" — снисходительное жаргонное выражение, используемое на Уолл-стрит по отношению к индивидуальным инвесторам. Типичным представителем этого племени является Кит Гилл, ведущий на Reddit канал под ником Ревущий Котенок: выглядящий моложе и без того небольших своих лет, носящий безразмерные футболки с котятами и неизменно предпочитающий пятидолларовому корпоративному "Хейнекену" пиво из Милуоки себестоимостью 50 центов. В один прекрасный день Котенок вкладывает последние полсотни тысяч в акции доживающей последние дни сети магазинов видеоигр GameStop. "По приколу" подписчики Гилла начинают тоже скупать акции, где-то неподалеку хлопает крыльями черный лебедь, рост акций достигает девятисот процентов, на происходящее обращают внимание в Белом доме, портрет Ревущего Котенка (разумеется, в соответствующей футболке) появляется на обложке Forbes. А тем временем капиталистические акулы, которые хотели обанкротить GameStop между делом, теряют по миллиарду в день. И все из-за "дурных денег"…
"Дурные деньги" интересно смотреть даже тем, кто по части финансовой грамотности не продвинулся дальше скупки отелей в игре "Монополия". Несмотря на то, что показанные события произошли буквально пару лет назад и на экране присутствуют все необходимые приметы эпохи (от масочного режима в аэропорту до Илона Маска в телевизоре), фильм в целом вызывает ощущение скорее ностальгическое. Перед глазами встает благословенная эпоха середины 1980-х — начала 1990-х, время заката жанра "яппи в опасности", первых экранизаций Джона Гришема и СПИДа вместо коронавируса. Дело не только в том, что камнем преткновения становится тут на ладан дышащий гиковский магазин видеоигр, забитый никому уже даром не нужными носителями».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Черный лебедь и Ревущий Котенок».
Гардемарины 1787. Мир
- Режиссер: Светлана Дружинина
- В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева
- Жанр: приключения, история / Россия / 120 мин.
- Слоган: «Судьба и Родина — едины!»
- В прокате: с 5 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз…
В подковерной борьбе использованы все приемы — от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение – Алексеем Бобринским, страстным картежником и буяном. Этой слабостью ловко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам… Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра».